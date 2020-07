Amerika koopt voorraad remdesivir op, Europa staat buitenspel

Een flacon met het medicijn remdesivir. Beeld AFP

Remdesivir is een nieuw geneesmiddel dat gemaakt wordt door de Californische farmaceutische producent Gilead, dat het patent heeft op het middel dat covid-19 patiënten helpt te herstellen. Daarmee kan de tijd die een patiënt in het ziekenhuis ligt met tien tot vijf dagen worden ingekort, wat cruciale tijdwinst is als een uitbraak de gezondheidszorg dreigt te overweldigen.

De Amerikaanse regering heeft 500.000 doses gekocht, wat gelijk staat aan vrijwel de gehele productie van Gilead voor juli tot en met september. Dat verkocht de Amerikaanse regering dinsdag als ‘een geweldige deal van president Trump’, die ‘verzekert dat elke Amerikaanse patiënt die remdesivir nodig heeft, het kan krijgen.’

Remdesivir wordt naar verwachting deze week toegelaten tot de Europese markt, maar door de Amerikaanse actie kunnen andere landen volgens de Britse krant The Guardian andere landen voorlopig naar het geneesmiddel fluiten.

Onderhandelingen

Zodra duidelijk werd dat de VS alle doses hebben opgekocht, is de Europese Commissie vandaag volgens een woordvoerder direct begonnen met onderhandelingen met Gilead. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten dat Gilead ‘min of meer’ verplicht is de EU genoeg van het medicijn te leveren, zodra remdesivir op de Europese markt wordt toegelaten.

Nederland heeft overigens afdoende remdesivir op voorraad, aldus het RIVM, en ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben nog genoeg. Bij dexamethasone, een steroïde die wordt toegepast bij de behandeling van covid-19 patiënten, speelt schaarste geen rol, omdat dit een ouder en gemakkelijk te verkrijgen geneesmiddel is.

Gilead zegt in een reactie samenwerking te zoeken met farmaceutische industrie in India en Pakistan, die mogelijk een generieke versie van het geneesmiddel kunnen produceren ten behoeve van een honderdtal ontwikkelingslanden. Het Amerikaanse bedrijf zegt echter niets over de manier waarop het de levering aan andere landen gaat regelen.

Gezondheidsexperts slaan alarm over de Amerikaanse opkoopactie, omdat ze vrezen dat de VS ook op deze ‘egoïstische’ manier zullen toeslaan als er een vaccin beschikbaar is. Eerder kaapte de Amerikaanse regering medische beschermingsmiddelen en beademingsapparaten weg voor de neus van andere landen.

Franse producent

In mei liet een Franse producent van een mogelijk vaccin doorschemeren dat een werkzaam vaccin als eerste naar de VS zal gaan, omdat Amerikanen erin ‘geïnvesteerd’ hebben. De Amerikaanse regering heeft tijdens de pandemie ook de export van medische goederen die in de VS worden gemaakt, geblokkeerd.

De America First-politiek van Trump heeft niet kunnen verhinderen dat de VS met meer dan 2,5 miljoen bevestigde gevallen van covid-19 inmiddels het zwaarst getroffen land ter wereld is. De piek is met 40.000 nieuwe besmettingen per dag niet in zicht: Anthony Fauci, de arts die het Witte Huis adviseert, voorspelt zelfs dat zonder maatregelen de VS afstevenen op een aantal van 100.000 nieuwe gevallen per dag.