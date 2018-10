Amerika klaagt Russische spionnen toch aan, maar wat houdt de aanklacht in?

Justitie in de VS heeft donderdag zeven Russische inlichtingenofficieren aangeklaagd wegens een ‘criminele samenzwering’. Onder hen zijn de vier Russische spionnen die op 13 april werden betrapt bij hun poging tot een cyberaanval in Den Haag.

Het Federaal hooggerechtshof van de Verenigde Staten in Washington, D.C.. Foto AFP

Openbaar aanklager Scott Brady en FBI-functionaris Eric Welling waren op een persconferentie in Washington vol lof over het optreden van de Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (MIVD). ‘Het is een groot succes voor de Nederlanders dat ze in een vroeg stadium een misdaad hebben voorkomen’, zei Welling.

De vier mannen die in Nederland betrapt werden, hadden het gemunt op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Zij en de drie anderen die de Amerikanen willen berechten, hadden ook andere doelwitten op het oog, zowel in de VS als in Europa. In Zwitserland wilden ze een cyberaanval plegen op een lab waar onderzoek gedaan wordt naar de poging tot moord met gifgas op Sergej Skripal, een Russische dubbelagent.

‘Wijdverbreide samenzwering’

In Zwitserland en elders probeerden de Russen, soms met succes, binnen te dringen in de computersystemen van sportorganisaties. Volgens de Amerikanen hebben ze medische informatie over 250 atleten uit 40 landen buitgemaakt en verspreid. ‘Dat was hun wraak voor de uitsluiting van Russische atleten tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014’, werd van Amerikaanse zijde gezegd.

Ook was ten minste één Amerikaans bedrijf, Westinghouse, het doelwit van de Russen. Het bedrijf levert energie aan Oekraïne. Volgens justitie en politie in de VS is er sprake van ‘een wijdverbreide samenzwering’ waarvoor de Russische regering verantwoordelijk wordt gehouden. De zeven aangeklaagde Russen bevinden zich in eigen land. Ze kunnen pas voor een Amerikaanse rechter gebracht worden als ze een land bezoeken waarmee de VS een uitleveringsverdrag hebben gesloten.