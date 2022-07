Amerika in een recessie? Niet als je het Joe Biden vraagt

Joe Biden, die corona heeft, spreekt in Washington via een videoverbinding met zijn economisch team over de brandstofprijzen. Beeld Mandel Ngan / AFP

Doordat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal onverwacht gekrompen is met 0,9 procent ten opzichte van de drie voorgaande maanden, zijn de Verenigde Staten in een recessie beland. Volgens de populaire definitie vereist dat twee opeenvolgende krimpkwartalen, en in de eerste drie maanden van dit jaar was er al een neergang van 1,6 procent. Het tegenvallende nieuwe cijfer komt vooral door lagere investeringen in voorraden en woningen.

Maar is het daarmee ook echt een recessie? Joe Biden vindt van niet. De Amerikaanse president probeert er zijn burgers in dit verkiezingsjaar van te overtuigen dat de economie sterker is dan gedacht. Strikt gezien kan hij gelijk hebben dat er geen recessie is, al zal hij nog geduld moeten oefenen om dat gelijk ook te halen. Daarvoor is het wachten op het verdict van de officiële scherprechter van Amerikaanse recessies, het National Bureau of Economic Research (NBER). Die bepaalt pas ruim achteraf, na het bestuderen van alle data, of er een heeft plaatsgevonden.

Coronapandemie

Er moet dan sprake zijn geweest van ‘een significante daling in de economische activiteit die is verspreid over de hele economie, en die langer dan een paar maanden duurt’. Dit zijn geen rigide criteria. Zo riep de NBER in 2020 een recessie uit, ook al was die beperkt tot maart en april. Het oordeel was dat de neergang door de coronapandemie zo groot en wijdverspreid was dat die het predicaat ‘recessie’ verdiende. Het kan dus goed zijn dat de NBER later zal oordelen dat de economische neergang in het eerste halfjaar van 2022 niet ernstig genoeg was, of beperkt was tot te weinig sectoren.

Deze nuances maken bankeconomen en media in het hier en nu niet. Als er twee negatieve groeikwartalen zijn, luiden zij de recessieklok. Daar valt in de publieke opinie vervolgens niet meer tegenop te praten, zelfs niet als je de Amerikaanse president bent.

Het krimpcijfer moet ook als een verrassing zijn gekomen voor Jerome Powell. Daags voordien had de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank nog zijn ongeloof uitgesproken dat de economie in het tweede kwartaal zou zijn gekrompen. ‘Daarvoor zijn er gewoon te veel gebieden van de economie die het te goed doen. Ik wijs daarbij vooral op de arbeidsmarkt. Er komen maandelijks zo'n 450.000 banen bij, en de werkloosheid ligt met 3,6 procent op het laagste peil in bijna vijftig jaar. Het is niet logisch dat er een recessie zou zijn terwijl er in het eerste halfjaar 2,7 miljoen nieuwe mensen zijn aangenomen.’

Wel had hij al een slag om de arm. ‘Deze groeicijfers worden vaak later significant herzien. Het is heel moeilijk om het bbp van zo’n grote economie als de VS op te stellen. Het is daarom goed om eerste ramingen met een korrel zout te nemen.’

Renteverhoging

Hardop juichen dat de economische groei tegenvalt, zal niemand bij de Federal Reserve doen, maar de afkoeling van de economie past in het straatje van de centrale bank, die de rente donderdag optrok met 75 basispunten tot 2,25 à 2,5 procent. Dit moet de inflatie bestrijden. Die kwam in juni uit op 9,1 procent, het hoogste peil in meer dan veertig jaar.

‘We hebben het nodig dat de economie een tijd minder groeit dan ze eigenlijk aankan’, verklaarde Powell. Als de werkloosheid oploopt, creëert dat wat lucht op de arbeidsmarkt. Nu hebben werknemers daar door de enorme krapte een grote onderhandelingsmacht over hun lonen. Dat leidt weer tot hogere prijzen omdat bedrijven hun gestegen kosten doorrekenen, wat weer leidt tot hogere looneisen. Als werknemers meer concurrentie ondervinden voor hun baan, zullen ze hun looneisen matigen, is het idee.

De Fed is van plan om de rente tegen eind dit jaar verder op te trekken tot zo’n 3,5 procent, en de economie dus verder af te koelen. Riskeert de centrale bank niet te hard door te pakken? ‘Er is het risico dat we te veel doen, en de economie meer omlaag duwen dan nodig was’, aldus Powell. ‘Maar er is óók het risico om te weinig te doen, waarmee we de economie dan opzadelen met deze hardnekkige inflatie. Als we dat laatste niet aanpakken, zullen de kosten op de langere termijn alleen maar hoger zijn.’