Amerika beschuldigt Bosnische Serviërs van roekeloze aanval op Dayton-vredesakkoord

November 1995: de drie hoofdrolspelers bij de start van de onderhandelingen die zouden uitmonden in het Dayton-vredesakkoord, van links naar rechts: de toenmalige Bosnische president Alija Izetbegovic, zijn Kroatische collega Franjo Tudjman, en de Servische president Slobodan Milosevic. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Het Dayton-vredesakkoord maakte in november 1995 een einde aan de bloedige oorlog in Bosnië. Het verdrag, waarover door de verschillende partijen werd onderhandeld op een luchtmachtbasis bij de Amerikaanse stad Dayton in de staat Ohio, voorzag onder meer in de oprichting van een landelijk constitutioneel hof.

De dinsdag door het parlement van de Republika Srpska aangenomen wet bepaalt dat uitspraken van dat constitutioneel hof niet langer van toepassing zijn in het Servische deel van Bosnië. Het is de zoveelste stap van de separatistische Republika Srpska-president Milorad Dodik richting afscheiding.

Volgens sommige deskundigen is er met de aanvaarding van deze wet feitelijk al sprake van een ‘juridische afscheiding’. Parlementariërs in de Republika Srpska spraken echter van een tijdelijke maatregel.

De nieuwe wet geldt als een reactie op een recente aanpassing van de regels van het landelijke constitutioneel hof. Dat hof is samengesteld uit rechters afkomstig uit de drie grootste bevolkingsgroepen in Bosnië: Bosniakken, Kroaten en Serviërs.

Vleugellam

Tot voor kort kon het landelijk constitutioneel hof alleen beslissingen nemen indien alle drie groepen in dat hof vertegenwoordigd waren. Maar als gevolg van het feit dat de enige overgebleven Servische rechter eind april onder politieke druk vanuit de Servische entiteit ontslag nam en er sindsdien geen Servische vertegenwoordiger meer in het constitutioneel hof present is, raakte het hof vleugellam.

Daarop veranderde het landelijke constitutioneel hof zijn regels: afgelopen week besloot het hof dat het ook kan besluiten bij afwezigheid van een rechter uit de Republika Srpska – datzelfde principe geldt overigens ook bij afwezigheid van een Kroatische of een Bosniakse rechter.

Republika Srpska-president Dodik beschouwt die aanpassing van de regels als ‘ongrondwettelijk’. Het parlement van de Servische entiteit in Bosnië-Herzegovina eist een hervorming van het grondwettelijk hof.

Een van de overige eisen van de Republika Srpska is dat de drie buitenlandse rechters vervangen worden door mensen uit Bosnië zelf. De aanwezigheid van buitenlandse rechters – een uitvloeisel van het vredesakkoord van Dayton – is een doorn in het oog van Dodik.

Machtsevenwicht

Dodik tornt al langer aan het Dayton-vredesakkoord, dat het machtsevenwicht tussen de drie bevolkingsgroepen binnen de staat Bosnië-Herzegovina probeert te garanderen. Zo trok de Republika Srpska zich eind 2021 al terug uit het nationale leger, de geheime dienst en de belastingautoriteit van Bosnië.

Het Bosniakse lid van het nationale presidentsdriemanschap (voor elke groep één) noemde de aanvaarding van het omstreden wetsvoorstel door het parlement van de Republika Srpska ‘een aanval op de grondwettelijke orde’. Ook de internationale reacties, naast de reeds aangehaalde reactie van de Amerikanen, waren fel.

Christian Schmidt, de internationale gezant die toeziet op naleving van het Dayton-vredesakkoord, verklaarde al voor de stemming in het parlement van de Republika Srpska dat goedkeuring van het omstreden wetsvoorstel een serieuze schending van het Dayton-verdrag zou betekenen.