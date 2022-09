Amerika begraaft 81 jaar na dato nog slachtoffers van Pearl Harbor

De USS Oklahoma werd geraakt bij de aanval op Pearl Harbor en kapseisde. Beeld Getty Images

Vijftien familieleden kijken maandag toe hoe de kist met stuurman 3de Klasse Roman Sadlowski wegzakt in de gewijde aarde van de militaire erebegraafplaats Arlington. Ze zijn niet oud genoeg om hem ooit te hebben gekend: Roman kwam in 1941 om in Pearl Harbor, maar hij heeft eindelijk een graf met zijn naam erop.

Het heeft ruim 81 jaar geduurd totdat zijn stoffelijke resten – dankzij moderne dna-technieken – eindelijk konden worden geïdentificeerd. Sadlowski was een van de 429 opvarenden van de USS Oklahoma die op 7 december 1941 bij de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor om het leven kwamen.

De Oklahoma werd door zeker vijf Japanse torpedo’s getroffen. Het enorme schip kapseisde in 12 minuten. Honderden van de 1.200 opvarenden sprongen in zee of kropen op de romp van het schip dat op zijn zij in het water was komen te liggen. Binnen in het schip zaten honderden anderen in de val. Uiteindelijk konden maar 32 man levend uit het schip worden gered. Voor 429 mannen, onder wie Roman Sadlowski, was het te laat.

Alle slachtoffers werden in de drie daaropvolgende jaren uit het wrak geborgen. Hen was echter geen rust gegund: ze begonnen aan een laatste reis die uiteindelijk zo’n tachtig jaar in beslag zou nemen. In 1947 werden ze opgegraven en naar het Centraal Identificatie Laboratorium van Schofield Barracks op Hawaii gebracht, waar experts slechts 35 mannen konden identificeren.

De resterende 394 mannen werden opnieuw begraven, ditmaal op het National Memorial Cemetery of the Pacific in Honolulu. Ook daar kregen ze geen rust. In 2003 werden ze opnieuw opgegraven. Verwacht werd dat met antropologische- en dna-analyse meer succes kon worden geboekt, maar dat viel tegen. Van de 95 onderzochte mannen kregen er maar vijf een naam.

Nauwkeuriger analyse

De overigen werden in 2015 voor ‘Project Oklahoma’ opnieuw uit hun graf gehaald, voor een tijdrovend proces van identificatie, ditmaal met behulp van nauwkeuriger mitochondriaal-dna-analyse. Meer dan dertienduizend beenderen werden onderzocht en geïnventariseerd. Het minutieuze speurwerk leidde uiteindelijk tot succes: 355 lichamen kregen de afgelopen jaren eindelijk een identiteit.

Ze worden geleidelijk allemaal begraven. Roman Sadlowski’s overblijfselen worden maandag in Arlington met dezelfde eer begraven als bijvoorbeeld Herbert ‘Bert’ Jacobson van de USS Oklahoma, die nog maar een week geleden, op 13 september, op dezelfde begraafplaats op een door paarden getrokken kar naar zijn laatste rustplaats werd gebracht.

Voor de nabestaanden is het belangrijk. Persbureau Associated Press sprak met een neef van Roman, Joe Makarski (81). Die heeft Roman niet persoonlijk gekend, maar hij is wel in Makarski’s leven aanwezig geweest. Makarski hoorde zijn ouders vaak spreken over de broer van zijn moeder, zegt hij, en ‘toen ik opgroeide zag ik altijd zijn foto in het huis van mijn grootouders’.

Door de Japanse aanval op Pearl Harbor raakten de Verenigde Staten betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. De VS zouden uiteindelijk op twee fronten vechten: tegen de Japanners rond de Stille Oceaan, en in Europa tegen Hitler.