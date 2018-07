Ambtenaren Buitenlandse Zaken morren over hun baas

Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben zich geërgerd aan de uitspraken van hun baas, minister Stef Blok, over de problemen van de multiculturele samenleving en integratie. ‘Diplomatie, ons vak, is gebaseerd op het gegeven dat verschillen naties en culturen vreedzaam kunnen samenwerken en kunnen samenleven als we maar goed naar elkaar luisteren en met elkaar in gesprek blijven’, staat in een brief die op het ministerie circuleert en maandag door een nog onbekend aantal medewerkers aan de VVD-bewindsman wordt gestuurd.

In de brief, die via de NOS is uitgelekt, vragen ze de ministers om een gesprek. Daarin willen ze ook aandacht voor de noodzaak om meer ambtenaren ‘met een biculturele achtergrond’ te werven.

Onvoldoende divers

Volgens de ambtenaren loopt het ministerie achterop bij andere departementen, het weerspiegelt niet de diversiteit in de samenleving. Buitenlandse Zaken moet een organisatie zijn ‘waar mensen met verschillende culturele achtergronden, seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, leeftijden, religies en lichamelijke beperkingen zich thuis voelen en ook gehoord kunnen worden’. Dat is volgens de briefschrijvers in onvoldoende mate het geval.

Blok is na de zomer tot een gesprek bereid, zo blijkt uit een brief die hij vrijdag aan zijn morrende ambtenaren stuurde. Hij noemt zijn gewraakte uitlatingen ‘te scherp’ en ‘ongelukkig’. Blok: ‘Ik besef dat deze uitspraken ook collega’s binnen de BZ-organisatie persoonlijk raken. Dat vind ik oprecht heel vervelend’. Hij zegt de ‘reacties die mij nu bereiken’ serieus te willen nemen.

Tijdens zijn kortstondige ministerschap op Buitenlandse Zaken heeft Blok naar eigen zeggen wereldwijd ‘professionele, toegewijde medewerkers’ ontmoet. Hij zegt de ondersteuning door ‘de organisatie’ en individuele collega’s zeer op prijs te stellen.