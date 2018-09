Ambtenaar Buitenlandse Zaken berispt na grensoverschrijdend gedrag

Een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken is berispt wegens zes gevallen van grensoverschrijdend gedrag. De man maakte zich in zijn contacten met hulporganisaties schuldig aan intimidatie, machtsmisbruik en pesten. Naar aanleiding van de zaak wil het ministerie een nieuw meldpunt instellen voor externe partijen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

De betrokken non-gouvernementele organisaties (ngo’s) bevestigen berichtgeving van NRC Handelsblad en Reporter Radio over de zaak. (Oud-)medewerkers van Cordaid, PAX en WO=MEN dienden in 2016 acht klachten in tegen de ambtenaar die coördinator was van een groot internationaal project om vrouwenrechten te beschermen. Uiteindelijk zijn zes klachten gegrond verklaard door de interne Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen van het ministerie, melden de organisaties in een gemeenschappelijke persverklaring.

De man is inmiddels overgeplaatst. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil uit privacyoverwegingen niet verder ingaan op de aard van de berisping voor de ambtenaar. Hij zou nog steeds actief zijn op het gebied van vrouwenrechten.

‘Betere balans’

De betrokken ngo’s beweren dat de klachtenprocedure ‘zorgvuldig en grondig’ is verlopen, maar vinden dat er ‘een betere balans moet komen tussen bescherming van de privacy van daders en herstel van het rechtsgevoel van slachtoffers’. Nu zou onvoldoende duidelijk zijn of de man wel echt is gestraft voor zijn gedrag, omdat het ministerie weigert daar openheid van zaken over te geven.

De ngo’s pleiten daarnaast voor een nieuw meldpunt waar externe partijen terecht kunnen met hun klachten. Voor buitenstaanders zou de drempel nu te hoog zijn om zaken aan de kaak te stellen, ook omdat bijvoorbeeld ngo’s afhankelijk zijn van subsidies die het ministerie verstrekt. De inmiddels berispte ambtenaar dreigde tijdens de samenwerking onder andere om de geldkraan dicht te draaien. De geïntimideerde medewerkers van ngo’s twijfelden daardoor lang over het indienen van klachten.

Secretaris-generaal Joke Brandt van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil het liefst één meldpunt voor alle ministeries waar medewerkers van externe organisaties terecht kunnen bij gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Het is nog niet duidelijk of andere ministerie daar ook voor voelen.