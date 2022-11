Ambtelijke top Tweede Kamer stapt op na twijfels over onafhankelijkheid van onderzoek naar Arib

Khadija Arib in een wandelgang van de Tweede Kamer in september. Beeld ANP

‘Een dergelijk onderzoek dient plaats te vinden in rust en veiligheid voor alle betrokkenen’, schrijft Roos in een e-mail aan de Kamer, ‘en mag geen onderdeel zijn van een politiek schaakspel. Het heeft mij bijzonder geraakt dat in deze situatie er niet of nauwelijks oog en aandacht is voor, of compassie met, de ambtenaren die recent en ook in het verleden aandacht hebben gevraagd voor sociaal onveilig gedrag.’

Namens de opgestapte leden van het managementteam schrijft zij dat de zes topambtenaren hun taken ‘niet meer naar eer en geweten en veilig kunnen uitoefenen’.

Naast de griffier stappen ook de directeur Huisvesting, het hoofd HR, het hoofd Communicatie en de bedrijfsjurist op. Twee andere leden van het managementteam leggen hun taken neer, maar blijven wel werkzaam in de Tweede Kamer.

De afgelopen weken zijn de vragen over en kritiek op het onderzoek naar de oud-Kamervoorzitter toegenomen. Het presidium besloot tot een onderzoek naar Arib, omdat in twee anonieme brieven klachten over de PvdA’er zouden staan. Drie leden van de ambtelijke top, onder wie de griffier en het hoofd HR, zeiden de klachten te herkennen en zelf ook slachtoffer te zijn geweest van een sociaal onveilige werksfeer onder Arib. Een klachtenbrief van de vertrouwenspersonen met 23 meldingen erin werd ter ondersteuning van de ernst van de zaak aan het presidium overlegd.

Onderzoek niet breed genoeg

Nadat uitlekte dat het presidium een extern onderzoek zou instellen, besloot Arib haar Kamerzetel op te geven. Hoewel het onderzoek, uit te voeren door bedrijfsrecherchebureau Hoffmann, werd doorgezet, begon de kritiek in de Kamer toe te nemen. Een groeiend deel van de Kamer uitte kritiek op de opzet van het onderzoek: die zou breder moeten worden opgezet, waarbij ook de rol van de ambtelijke top en het presidium onder de loep moest worden genomen.

Op verzoek van de Commissie van de Werkwijze van de Kamer werd Kamervoorzitter Vera Bergkamp opgedragen het onderzoek op te schorten: eerst moest duidelijk worden hoe de voorzitter de onafhankelijkheid van het onderzoek zou waarborgen.

Na dit debat in de Kamer onthulde de Volkskrant afgelopen zaterdag dat de brief met 23 meldingen volgens de vertrouwenspersonen niet als bewijs tegen Arib gebruikt had mogen worden. Ook wist deze krant woensdag te melden dat in het presidium de twijfels over het voortzetten van het onderzoek toenamen. Donderdag bracht de Volkskrant naar buiten dat het hoofd HR, die tot een van de klagers behoorde, de leiding over het onderzoek heeft gekregen. Volgens hoogleraren zou daarmee de onafhankelijkheid van het onderzoek op het spel staan.

Het is nog niet duidelijk of het onderzoek naar Arib wordt voortgezet. Volgende week woensdag debatteert de Tweede Kamer verder over de kwestie. Dan zal zeker ook het functioneren van Kamervoorzitter Bergkamp onderwerp van discussie zijn. Nog voor het onderzoek naar Arib stond de D66'er onder druk vanwege haar zwakke optredens. Haar optreden als eindverantwoordelijke in het instellen van een onderzoek naar haar voorganger, het vertrek van de volledige ambtelijke top en de schade die het aanzien van de Tweede Kamer heeft opgelopen, maakt haar positie er niet sterker op.