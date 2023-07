Ambitieuze plannen voor groene stroom van land lijken niet haalbaar

Windmolens in Haarlemmermeer-Zuid. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nederland wil de komende jaren zo veel mogelijk elektriciteit opwekken met duurzame zonne- en windenergie op land. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 minstens 35 terawattuur op land te produceren. Dit doel wordt zo goed als zeker gehaald, meldde het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (de zogenoemde Ressen) donderdag in een tussenstand.

Maar het meer ambitieuze streefcijfer van 55 terawattuur raakt buiten beeld. De tragere groei komt onder meer door een overvol elektriciteitsnet, stikstofproblemen, beschermde diersoorten die de bouw van windparken in de weg zitten en het uitblijven van landelijke windnormen voor parken, zegt directeur Kristel Lammers van het programma tijdens een toelichting.

In de Ressen werken overheden samen met burgers, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders om duurzame stroom te produceren op land. Na een aanvankelijk succesvolle start verloopt met name de planning van extra windparken nu stroef.

Weerstand onder burgers

Naast de genoemde problemen speelt ook weerstand onder burgers tegen windenergie een rol. Daarnaast is de impact van de recente provinciale verkiezingen op de Ressen nog niet duidelijk, omdat nog niet alle nieuwe gedeputeerden en waterschapsbestuurders zich met hun plannen hebben gemeld.

De voortekenen lijken voor sommige provincies ongunstig, omdat een aantal besturen meer ziet in kleine kerncentrales dan in de bouw van nieuwe windparken. Maar de komst van kleine kerncentrales laat nog zeker tien jaar op zich wachten, omdat deze nog op de tekentafel liggen.

Niet alleen wind loopt tegen weerstand op, ook de rek bij zonne-energie lijkt eruit. Met name de aanleg van grootschalige zonneparken stagneert, onder meer door opstoppingen op het stroomnet, waardoor nieuwkomers lastiger aan een aansluiting komen. Verder zijn ‘de makkelijkste daken’ inmiddels vol gelegd met zonnepanelen. Stijgende kosten voor de aanleg van zonnepanelen spelen de groei ook parten.

Meer groene energie van land is volgens Lammers niettemin nodig om in 2035 een CO 2 -neutraal elektriciteitssysteem te hebben. Volgens de directeur blijft 55 terawattuur het streven. Ter vergelijking: de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen, gaan samen ongeveer 24 terawattuur leveren.

Hoe dicht de gewenste 55 terawattuur benaderd wordt met de jongste plannen, blijkt tegen het einde van het jaar, als het Planbureau voor de Leefomgeving de nieuwste cijfers heeft doorgerekend.