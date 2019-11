Ambassadeur: VS bieden Nederland opnieuw hulp aan bij terughalen Syriëgangers

Een vrouw in het Al-Hol-kamp in Noord-Syrië. Beeld AFP

Ambassadeur Pete Hoekstra reageert daarmee op een uitspraak van de Haagse rechter. Die bepaalde maandag in een kortgeding dat de staat zich moet inspannen om de 56 Nederlandse kinderen te repatriëren die vastzitten in detentiekampen in Noord-Syrië. Het kortgeding was aangespannen door meer dan twintig IS-vrouwen die met hun kinderen vastzitten in de kampen.

Den Haag moet volgens de rechter alles in het werk stellen om de minderjarige kinderen terug te halen, zoals het aanvaarden van een eerder aanbod van Amerika om de kinderen naar de grens met Turkije of Irak te brengen. ‘Als Nederland hulp vraagt van Amerika voor het repatriëren van de vrouwen en kinderen, dan doen we alles wat we kunnen om dat mogelijk te maken’, aldus Hoekstra dinsdag tegen de NOS.

Het kabinet bestudeert de uitspraak van de rechter. Zowel in de coalitie als in de Tweede Kamer is er geen steun voor het terughalen van de vrouwen en kinderen, onder meer vanwege de veiligheidsrisico’s die ze mogelijk in Nederland zullen vormen. Ook is het gebied waar de vrouwen en kinderen vastzitten niet veilig om naar toe te reizen.

Grote belasting

President Trump heeft diverse malen gezegd dat de Europese landen hun Syriëgangers moeten terughalen. De duizenden vrouwen en kinderen belasten de Syrisch-Koerdische autoriteiten die de kampen bewaken waar ze vastzitten. ‘We willen deze IS-families gerepatrieerd hebben’, zegt Hoekstra. ‘Landen kunnen dan zelf beslissen of ze de mensen willen vervolgen of re-integreren.’

De ambassadeur zegt niet op welke wijze de VS hulp kunnen bieden. In het gebied zijn nu zo’n vijfhonderd Amerikaanse militairen die de olievelden bewaken. Hoekstra: ‘Het ligt eraan om hoeveel mensen het gaat, waar ze zijn. We zullen het alleen doen als we denken dat het veilig kan.’

De rechtbank in Den Haag heeft de staat twee weken de tijd gegeven om ‘al het nodige te doen’ om de kinderen te helpen bij hun terugkeer. Wel bepaalde de rechter dat de staat niet kan worden gedwongen om grote veiligheidsrisico’s te nemen. De landsadvocaat voerde tijdens het kortgeding aan dat het ‘te gevaarlijk’ is voor ambtenaren om naar het noorden van Syrië te gaan om de kinderen en moeders op te halen.