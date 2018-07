Ambassadeur in Marokko ontboden om uitspraken minister Blok

Marokko heeft zaterdag de Nederlandse ambassadeur in Rabat ontboden. Ambassadeur Désirée Bonis is ‘op ambtelijk niveau’ gevraagd een toelichting te geven op uitlatingen van vorige week donderdag van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in een Kamerdebat.

Blok zei daar dat de celstraffen voor leiders van de protestbeweging in het Rif-gebied ‘aan de hoge kant’ lijken. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het gesprek van de ambassadeur. De vonnissen voor de aanvoerders van de protesten in het noordelijk deel van Marokko werden, onverwacht voor familieleden, de dinsdagnacht voor het Kamerdebat uitgesproken en liepen op tot 20 jaar cel. Anderen kregen 1 tot 15 jaar.

De hele Kamer was kritisch over de duur van die straffen, omdat het om vreedzame protesten ging. De demonstranten betichtten de autoriteiten van corruptie en achterstelling van Rif-bewoners. Volgens Marokko bracht dat de staatsveiligheid in gevaar. In totaal werden 53 demonstranten veroordeeld. Amnesty International sprak in een reactie van ‘een oneerlijk proces’.

Ambassadeur Bonis heeft in Rabat gezegd dat de Nederlandse regering zich niet in de rechtsgang van andere landen mengt. Blok zei in de Kamer dat die rechtsgang nog niet is afgerond en dat hij het hoger beroep afwacht.

Spanningen

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen wilde in april, samen met Europarlementariër Kati Piri, het Rif-gebergte bezoeken. Zij kregen van Rabat geen toestemming het gebied te betreden. Ploumen zegt dat het protest tegen de demonstranten ‘plaatsvindt in een rechtszaal maar niet in een rechtsstaat’. Ploumen: ‘Over en weer wordt het belang van goede betrekkingen tussen Nederland en Marokko benadrukt, maar in de praktijk zijn er steeds spanningen.’

Vorige zomer riep de Marokkaanse regering haar ambassadeur gedurende een maand terug uit Den Haag. De twee landen verschilden toen van mening over de uitlevering van een Riffijnse activist en drugshandelaar uit Roosendaal. In een interview met de Volkskrant betwistte ambassadeur Abdelouahab Bellouki toen de uitvoering van de protesten. ‘Tegen de demonstranten zou ik willen zeggen: je kan niet alleen maar de overheid uitdagen, omdat je een held wilt zijn.’

De site Medias24, geciteerd door het ANP, meldt dat Marokko zich over de Rif-kwestie door niemand de les laat lezen.