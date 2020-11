Ambassade Saoedi-Arabië in Den Haag beschoten, verdachte aangehouden in Zoetermeer

Politie doet onderzoek bij de Ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag, nadat deze is beschoten. Beeld ANP

Het motief is nog onbekend. De politie in Den Haag kreeg rond zes uur vanmorgen de melding dat er is geschoten en roept getuigen op zich te melden. Er zijn meerdere kogelhulzen gevonden en er zijn minstens twintig kogelgaten te zien. Het pand is op meerdere etages beschoten.

Getuigen melden aan Omroep West dat het klonk alsof er met een automatisch wapen op de ambassade is geschoten. Een deel van de Koninginnegracht is wegens het rechercheonderzoek afgesloten.

In de loop van de middag is een veertigjarige man aangehouden bij een woning in Zoetermeer. De verdachte woont in die plaats. Bij de aanhouding is een personenauto in beslag genomen.