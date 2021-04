Amazon voorkomt dat werknemers een vakbond vormen

Beeld AP

Het is maar één pakhuis, in de stad Bessemer in Alabama, maar het werd als een belangrijke symbolische strijd gezien: als de vakbond er een voet tussen de deur had gekregen zouden er meer volgen, was de verwachting. Dan zou Amazon, na Walmart de grootste private werkgever van de Verenigde Staten, voortaan met zijn werknemers moeten onderhandelen over salarissen en andere arbeidsvoorwaarden – en zou de productiefactor arbeid ook een factor van betekenis zijn geworden.

De werknemers in Bessemer verdienen meer dan het door de Democarten gewenste minimumloon van 15 dollar per uur, maar klagen over werkdruk en gebrek aan privacy: ze worden voortdurend in de gaten gehouden en hebben per tien uur maar twee keer een half uur pauze.

Vrijdag bleek dat de werknemers veel meer stemmen tegen de vakbondsvorming hebben uitgebracht dan ervoor: 1.798 versus 738. Daarnaast werden de afgelopen weken zo’n vijfhonderd stemmen terzijde gelegd, vooral door Amazon, omdat er iets mis zou zijn met de formulieren. Deze worden niet nu nader bekeken, omdat ze toch niets meer aan de uitslag kunnen veranderen.

Veel ruis

In een blogpost bedankt Amazon de werknemers in zijn ‘fulfillment center’ voor het verkiezingsresultaat. ‘Er is de afgelopen maanden veel ruis geweest, en we zijn blij dat jullie gezamenlijke stem eindelijk is gehoord. Uiteindelijk stemde minder dan 16 procent van de werknemers voor het binnenhalen van de RWDSU vakbond.’

Maar de vakbond geeft zich nog niet gewonnen, zei voorzitter Stuart Appelbaum vrijdag in een persconferentie. Hij wil protest aantekenen bij de National Labor Relations Board, een federale toezichthouder op medezeggenschap voor werknemers. ‘Ons systeem is kapot en Amazon heeft daar ten volste gebruik van gemaakt’, zei Appelbaum.

Volgens hem heeft Amazon de werknemers verkeerd geïnformeerd en geïntimideerd om ‘nee’ te stemmen. ‘We laten Amazons leugens, bedrog en illegale activiteiten niet onbeantwoord’, zei hij.

Arbeidsvoorwaarden

In de Verenigde Staten is de invloed van vakbonden per locatie of vestiging geregeld. Als een meerderheid van de werknemers daarvoor is, komt de vakbond binnen, en onderhandelt dan over de arbeidsvoorwaarden. De lidmaatschapsbijdrage is in een staat als Alabama niet verplicht.

Amazon voerde juist campagne tegen de vakbond door te zeggen dat de werknemers dan contributie moeten gaan betalen. Via verplichte anti-vakbondsbijeenkomsten, via sms-jes en via stickers op de wc kregen de medewerkers te zien en te horen dat ze ‘het winnende team’ niet moesten verlaten.

De RWDSU ageert ook tegen een stembus die op het terrein van Amazon werd geplaatst, en waar stemmers in de gaten zouden zijn gehouden.

Amazon zegt dat de beschuldigingen van intimidatie ‘voorspelbaar’ zijn, maar niet juist. ‘En onze medewerkers hebben veel meer anti-Amazon informatie gehoord van de vakbond, politici en media dan ze van ons hebben gehoord. Het is niet Amazon dat heeft gewonnen – het zijn onze medewerkers die hebben gekozen om geen lid te worden van een vakbond.’