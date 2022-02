Amazon verdubbelt salarisplafond in Amerika, maar pakketinpakkers profiteren niet mee

Medewerkers van Amazon protesteren in New York. Ze willen beter beschermd worden tijdens hun werk tegen covid. Beeld AFP

Het webwinkel- en technologieconcern verhoogt de maximum basissalarissen van kantoorpersoneel en technische mensen van 160 duizend tot 350 duizend dollar per jaar. Pakketinpakkers verdienen na de laatste loonsverhoging van afgelopen september gemiddeld zo’n 18 dollar per uur, wat bij een voltijdsbaan neerkomt op ruim 30 duizend euro per jaar. Ook die loonsverhoging kwam voort uit krapte op de arbeidsmarkt.

Het plan van de op een na grootste particuliere werkgever in de VS, is een reactie op wat de ‘Great Resignation’ wordt genoemd. In heel 2021 dienden 47,4 miljoen Amerikanen hun ontslag in, 10 miljoen meer dan het jaar ervoor. Ter vergelijking: in december vorig jaar bestond de totale beroepsbevolking uit ruim 160 miljoen mensen, van wie 4 procent op zoek was naar een baan. Aan het begin van de coronacrisis lag het werkloosheidspercentage nog op 14,8 procent.

‘Great Exodus’

Volgens persbureau Bloomberg dreigt de ‘Great Resignation’ bij Amazon om te slaan in een ‘Great Exodus’. Na gesprekken met verschillende medewerkers concludeert het persbureau dat het personeel is ‘opgebrand’. Medewerkers zouden moeten werken in een ‘niet-aflatend tempo en een moordende omgeving die geen rekening houdt met de persoonlijke verplichtingen van werknemers, vooral tijdens de pandemie’.

Een veel genoemde vertrekreden is volgens Bloomberg bovendien de ongebruikelijke beloningsstructuur die Amazon hanteert. Lange tijd probeerde het bedrijf nieuwe werknemers met aandelenpakketten te verleiden. Het afgelopen jaar daalden die aandelen echter met meer dan 4 procent in waarde, de opleving van de laatste dagen meegerekend. Dat noopt de webwinkel tot een andere strategie om personeel te behouden.

Met het ophogen van het salarisplafond wil Amazon in de race blijven ‘voor het aantrekken en behouden van toptalent’. Ook voor werknemers elders in de wereld wil Amazon de salarissen verhogen. Het afgelopen jaar breidde het bedrijf zijn personeelsbestand met meer dan 300 duizend mensen uit. Voor nieuwe distributiecentra is bijvoorbeeld veel nieuw personeel nodig. In totaal heeft Amazon nu meer dan 1,6 miljoen werknemers in dienst. Ook bedrijven als Microsoft, Apple en Google zijn bezig hun lonen te verhogen.