Amazon-oprichter Bezos beschuldigt roddelblad van afpersing en publiceert e-mails als bewijs

Het is een ingewikkeld verhaal, maar de mix van seks, geld, macht, spionage en duistere connecties kan explosief worden omdat twee van de machtigste mannen ter wereld – Bezos en Trump – hier tegenover elkaar zijn komen te staan, al is het via een tussenpersoon. Mogelijk speelt ook Saoedi-Arabië een faciliterende rol.

Bezos publiceerde donderdagavond een blog op de website Medium, waarin hij de e-mails onthult die een advocaat en een ‘content manager’ van AMI, het moederbedrijf van de National Enquirer, naar een van Bezos’ medewerkers hebben gestuurd. De mannen zeggen dat ze compromitterende foto’s hebben van Bezos en zijn minnares Lauren Sánchez – onder meer een zogeheten dick pic – die ze zullen publiceren tenzij Bezos een onderzoek staakt dat hij laat uitvoeren naar het roddelblad.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy Jeff Bezos

Sms’jes en scheiding

De National Enquirer publiceerde in januari sms’jes van Bezos aan Sánchez, waarin hij zijn liefde verklaart aan de voormalige tv-presentatrice. Bezos en Sánchez waren ten tijde van de sms’jes beiden getrouwd (en niet met elkaar). Nadat Bezos op de hoogte was gebracht van de dreigende publicatie kondigden hij en zijn vrouw hun echtscheiding aan.

Bezos schakelde daarop een privé-detective in, die moest uitzoeken hoe de sms’jes bij het roddelblad terecht waren gekomen.

Welke informatie tijdens het onderzoek boven tafel is gekomen, is onduidelijk, maar kennelijk is hij dichtbij het vuur geweest. Want nu dreigt AMI dus de saillante foto’s (ook uit sms-verkeer) te publiceren, tenzij Bezos zich onthoudt van verder speurwerk. Hij zou onder meer moeten verklaren dat de onthullingen van de National Enquirer ‘niet politiek gemotiveerd’ zijn.

Saoedi-Arabië

Bezos denkt namelijk van wel. In zijn blog suggereert hij dat Saoedi-Arabië iets met de zaak te maken heeft. ‘Om redenen die nog niet goed begrepen kunnen worden, lijkt de Saoedische invalshoek een bijzonder gevoelige zenuw te hebben geraakt.’

AMI gaf vorig jaar een prachtige promotieglossy uit over Saoedi-Arabië, met kroonprins Bin Salman glimmend op de cover. Bezos’ krant, The Washington Post, was werkgever van Jamal Khashoggi, de door de Saoedi’s vermoorde columnist. Donderdagavond ging het gerucht dat de geheime dienst van Saoedi-Arabië de sms’jes van Bezos heeft onderschept. Overigens wordt ook Michael Sánchez, de broer van Bezos’ minnares en een grote Trump-fan, genoemd als mogelijk doorgeefluik van de sms’jes.

De mensen van AMI leggen Bezos een zwijgcontract voor. Als Bezos de afspraak later toch schendt, kan AMI de foto’s alsnog publiceren, zeggen ze.

De rijkste man op aarde heeft het verkapte dreigement dus naast zich neergelegd en de mails openbaar gemaakt, waarmee hij het risico accepteert dat de foto’s worden gepubliceerd. ‘Als ik me niet verzet tegen afpersing, wie moet het dan doen’, schrijft hij.