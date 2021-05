Amazon koopt filmstudio MGM. Krijgen nu alleen Amazon-abonnees James Bond te zien?

Persfilm van de MGM-film North by Northwest van regisseur Alfred Hitchcock. Hij poseert zogenaamd met de MGM-leeuw in de bijrijdersstoel. Beeld Bettmann Archive / Getty

Scheert ’s werelds beroemdste geheim agent straks nog in een vliegende Aston Martin over het witte doek, te bewonderen door iedereen? Of redt James Bond de wereld voortaan alleen op de buis thuis, exclusief voor Amazon-abonnees?

Dat is de grote vraag, nu het Amerikaanse retail-, e-commerce- en videoconglomeraat haar tentakels rondom filmstudio MGM heeft gevouwen. Na dagen van geruchten maakte Amazon woensdag bekend dat het MGM voor 8,5 miljard dollar (6,9 miljard euro) overneemt. Daarmee verwerft Amazon een schat aan huidige en toekomstige kaskrakers voor zijn streamingdienst, Amazon Prime Video.

Metro-Goldwyn-Mayer, de 97 jaar oude studio die zijn films begint met een brullende leeuw, is eigenaar van onder meer de James Bond-franchise en de Rocky-films. Thelma and Louise kwam er vandaan, net als One Flew over the Cuckoo’s Nest. Tegenwoordig heeft MGM ook een groeiende poot die series produceert, waaronder Fargo en het razend populaire The Handmaid’s Tale.

Streamingmarkt

Amazon koopt de filmstudio om zijn positie te versterken op de streamingmarkt, waar een handvol grote aanbieders vecht voor de gunst van de thuiskijker. Jaarlijks geven abonnees wereldwijd tientallen miljarden dollars uit aan streaming-abonnementen. Netflix is de grootste, met ruim 200 miljoen abonnees in naar eigen zeggen meer dan 190 landen. Maar Amazon Prime Video zit het bedrijf op de hielen, met 175 miljoen abonnees.

Nu Amazon eigenaar is van MGM, kan het weleens spannend worden aan de top. Beide koplopers voelen ook de druk van andere snel groeiende concurrenten, zoals het Amerikaanse Disney+ (Star Wars, Marvel-films) en HBO (Game of Thrones, Chernobyl). Eerder deze maand kondigde Warner Bros (Harry Potter, Batman) een fusie aan met Discovery, waarmee een nieuwe streaming-gigant ontstaat.

De 8,5 miljard dollar die Amazon neerlegt voor MGM is bijna kleingeld voor de fabelachtig grote techreus. In het eerste kwartaal van dit jaar behaalde Amazon een omzet van ruim 108 miljard dollar. Dat is een recordgroei, mede door de coronacrisis en de toename in webwinkelen. Voor MGM is het verkoopbedrag een enorme meevaller; eind vorig jaar werd de waarde van de filmstudio nog geschat op 5,5 miljard dollar.

Bioscopen gesloten

MGM verkeert juist in zwaar weer door de coronacrisis. De filmstudio investeerde vele honderden miljoenen in films waaraan weinig wordt verdiend nu bioscopen wereldwijd zijn gesloten. De meest recente James Bond film, Spectre in 2015, leverde MGM 881 miljoen dollar op. De opvolger en 25ste Bond-film, No Time to Die, kostte ruim 300 miljoen dollar maar ligt sinds maart 2020 op de plank: de film is meermaals uitgesteld, tot groot ongenoegen van de bioscoopindustrie.

Fans hoeven niet bang te zijn dat ze het nu direct kunnen schudden: de release van No Time to Die staat – vooralsnog – gepland voor 4 oktober. In de bioscoop, welteverstaan. Maar waar Bond-film nummer 26 zal verschijnen, dat is in de handen van de eigenaar van Amazon, en de man voor wie de wereld niet genoeg is: Bezos, Jeff Bezos.