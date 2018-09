Amazon Go wil 3000 kassaloze supermarkten openen - en dat is slecht nieuws voor Ahold Delhaize

Amazon is van plan om in de Verenigde Staten 3000 filialen te openen van het kassaloze Amazon GO, meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Daarmee zou Amazon Go in korte tijd een van de grootste winkelketens in de Verenigde Staten worden.

Dat is slecht nieuws voor het Nederlands-Belgische Ahold Delhaize. Voor dit supermarktconcern is Noord-Amerika een belangrijke markt. Het haalt meer dan de helft van zijn omzet uit de VS.

Amazon zet zwaar in op supermarkten zonder kassa's. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de webwinkelreus er de komende jaren zo'n 3000 wil openen. Foto EPA

Het bericht zorgde dan ook voor een koersdaling van een aandeel Ahold Delhaize. Donderdag had het aandeel rond het middaguur bijna 1 procent ingeleverd op de Amsterdamse beurs.

Het bedrijf is in Nederland vooral bekend van supermarkt Albert Heijn, drogisterij Etos en drankwinkel Gall & Gall. In de VS is Ahold Delhaize een van de grootste supermarktbedrijven met tweeduizend winkels, samen goed voor een gezamenlijke omzet van meer dan 30 miljard euro.

Ahold Delhaize staat al langer onder druk van opkomende concurrentie. Afgelopen week werd het aandeel door analisten van UBS verlaagd van neutral naar sell en het koersdoel van 20 naar 18 euro. Reden waren opkomende discounters, herstel van supermarktketen Walmart en de toename van online-aankopen door consumenten.

Fysieke winkels en innovatie

Amazon-baas Jeff Bezos vertelde vorige week nog tijdens een evenement in Washington DC dat Amazon ‘erg geïnteresseerd’ is in fysieke winkels, maar alleen als er sprake is van innovatie. Die woorden sluiten aan bij de huidige supermarktbeleving die klanten zouden moeten ondervinden in de Amazon GO-winkels.

Daar is het de bedoeling dat klanten, om boodschappen te doen, slechts naar binnen hoeven te lopen en hun Amazon GO-app activeren. In de supermarkt wordt vervolgens via camera’s en sensoren geregistreerd wat er uit de schappen wordt gehaald en wat de klant in zijn mandje legt. Zodra die de winkel uitloopt, verschijnt de rekening op zijn app en kun hij betalen.

Op dit moment heeft Amazon vier kassaloze filialen - drie in Seattle en één in Chicago. Mochten de plannen doorgaan dan wordt Amazon GO één van de grootste winkelketens in de Verenigde Staten. Het bedrijf wilde geen commentaar geven op het bericht.