Amazon CEO Jeff Bezos doet stapje terug

Beeld EPA

Van een vroeg pensioen is geen sprake, aldus Bezos. Hij zal bij alle grote beslissingen rond Amazon betrokken blijven. In zijn nieuwe rol wil Bezos zich echter meer met ‘nieuwe producten en nieuwe initiatieven’ bezighouden. Hij wil onder andere zijn tijd besteden aan ‘zijn’ krant The Washington Post, die hij sinds 2013 bezit. Een ander project waar hij zich op wil focussen is zijn bedrijf voor ruimtereizen, Blue Origin. Ook gaat hij meer doen aan liefdadigheid met zijn twee filantropische instellingen.

Bezos, die in 1994 Amazon als een online-boekwinkel begon vanuit zijn garage in Seattle, is een van de rijkste personen op aarde. Tot voor kort mocht hij zich met zijn vermogen van meer dan 200 miljard dollar nog de rijkste man van de planeet noemen, maar inmiddels is hij voorbijgestreefd door Tesla-baas Elon Musk.