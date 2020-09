Amateurvoetbal in coronatijden: ‘Sport blijft emotie’

Ouders staan uit elkaar te kijken naar de wedstrijd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wie voetballen er vandaag? En hoe gaat dat, voetballen met de coronaregels?

‘Vandaag spelen de pupillen- en juniorenteams, in de leeftijd van 8 tot 18. Sommige dingen mogen nu niet. Ouders en coaches mogen bijvoorbeeld niet schreeuwen en aanmoedigen. Of, zoals in de officiële richtlijn van koepelorganisatie NOC*NCF staat: ‘Geforceerd stemgebruik langs de lijn is niet toegestaan’. In de praktijk is dat natuurlijk niet te doen. Van vooral de jonge spelers staan ouders langs de lijn, en als hun kinderen dan scoren, gaan ze natuurlijk toch juichen en klappen. Ik sprak ouders van de tegenspeler, een club uit Sint-Michielsgestel, die zeiden: ‘Sport blijft emotie.’ Maar ze waren wel iets meer ingetogen dan normaal, voegden ze daaraan toe, normaal gesproken gingen ze uit hun dak.

‘Verder moeten toeschouwers anderhalve meter afstand bewaren – tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren. Daarvoor zijn er witte stippen gezet langs de lijn en op de tribunes. Ook zijn er gastvrouwen in het tenue van RKSV Boxtel die de bezoekers wijzen op de coronaregels. De sfeer is goed - zowel de ouders als de club zijn blij dat er weer gevoetbald mag worden. Voor de spelers zelf gelden vandaag trouwens geen bijzondere regels, want ze zijn allemaal onder de 18.’

Is het lastig voor een amateurvoetbalvereniging om zich aan de regels te houden?

‘De voorzitter zei: excessen willen we voorkomen, maar we gaan geen politieagent spelen. Ze willen niet de toeschouwers van de tegenstander bij de deur doorlichten om te kijken of ze wel tot hetzelfde huishouden behoren bijvoorbeeld. Het is ook de eigen verantwoordelijkheid van de mensen die komen. Hetzelfde geldt voor de seniorenteams, die mogen namelijk niet met z’n allen in dezelfde kleedkamer of tegelijkertijd douchen. Dat gaan we niet heel precies controleren hoor, vertelde de voorzitter me, dat Jantje in de ene kleedkamer gaat en Pietje in de andere.

‘Het afstand houden lukt in het algemeen wel goed langs de lijn. En ook in de kantine gelden allerlei coronamaatregelen, net als in horeca. Je moet je registreren en de ruimte is opgedeeld in vakken zodat er genoeg afstand is. Even snel een biertje of een kopje koffie halen is er daardoor niet meer bij.

‘Desondanks is de club blij dat ook de kantine weer gewoon open kan. Zeker na de lockdown, toen de club drie maanden dicht moest, kwam de bodem van de schatkist in zicht. Dat is ook een goede reden om de coronamaatregelen in de gaten te houden. Want de gemeente mag de club sluiten als de regels worden overtreden. Dat wil je natuurlijk niet.’

Tegen wat voor bijzonderheden loopt je als voetbalclub nog meer aan?

‘Vandaag gingen uiteindelijk vier wedstrijden niet door vanwege ziekte. Vier teams die hier uit zouden spelen, hebben afgezegd. Als een speler een snotneus heeft, blijft-ie thuis vanwege het besmettingsgevaar. Dat er zoveel wedstrijden niet doorgaan, hebben ze niet eerder gehad, zeker niet in deze tijd van het jaar nu het weer nog goed is.’

Middels witte stippen langs de lijn worden supporters herinnerd aan het afstand houden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Morgen spelen de senioren. Zijn daar nog speciale voorbereidingen voor?

‘De senioren mogen, in tegenstelling tot de pupillen, niet met het hele team in een kleedkamer. Voor elk team hebben ze dus twee kleedkamers. Dit geldt dan voor clubs die genoeg kleedkamers hebben. Er zijn ook clubs waar dat niet het geval is. Dan moeten de spelers zich thuis al omkleden, of blijven de spelers tijdens de rust op het veld. Er is ook meer tijd uitgetrokken tussen de wedstrijden, omdat de teams niet met z’n allen tegelijk mogen douchen en de kleedkamers tussendoor moeten worden schoongemaakt.

‘Morgen mogen er niet meer dan 250 man komen, maar dat halen ze niet. Ze zullen wel in de gaten houden of er genoeg afstand wordt bewaard op de tribune, en of er niet te veel wordt gejuicht. Hier zijn ze er als club erg druk mee. Er wordt gevoetbald, maar het is anders dan normaal.’