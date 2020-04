Amateurclubs lopen opeens tienduizenden euro’s mis nu KNVB seizoen afbreekt

Voetbalvereniging Dubbeldam in Dordrecht. Nu de KNVB het seizoen heeft stilgelegd, dalen de inkomsten van amateurclubs. Beeld anp

Bij Quick Boys, de grootste amateurclub van Nederland, valt alleen al dit weekend 40 tot 50 duizend euro omzet weg. Vandaag, zaterdag 4 april, zou namelijk de ‘moeder der amateurderby’s’ worden gespeeld in Katwijk aan Zee. Voor het eerst in zes jaar zouden Quick Boys en Katwijk elkaar in competitieverband treffen op Sportpark Nieuw Zuid (de thuishaven van Quick Boys), maar daar kan voor dit seizoen definitief een streep doorheen.

Quick Boys-voorzitter Bart van Kruistum snapt het besluit van de KNVB, maar beaamt dat de financiële gevolgen voor de club gigantisch zijn. ‘De laatste keer dat wij thuis tegen Katwijk speelden zaten er 8300 mensen op de tribune, die brengen door kaartverkoop en consumpties in de kantine flink wat geld in het laatje.’

Voor Quick Boys vervallen naast de derby nog vier andere thuiswedstrijden en ook andere activiteiten zoals toernooien, clubavonden en loterijen gaan niet door. ‘De totale inkomstenderving voor dit seizoen zal uitkomen op 150 tot 200 duizend euro.’ Dat is een enorm bedrag, maar volgens Van Kruistum heeft Quick Boys de afgelopen jaren een gezond beleid gevoerd, waardoor het voorbestaan van de club nu niet in gevaar komt.

Kantineomzet

Dat geldt niet voor alle clubs. ‘Amateurbolwerken als Quick Boys en Katwijk zullen niet snel omvallen. Zij hebben meer dan duizend leden en honderden sponsoren, maar voor kleinere clubs is dat anders’, zegt Henk Feitsma van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV).

Clubs die meer dan 50 procent van hun inkomsten halen uit de kantineomzet, krijgen het te verduren, vreest Feitsma. ‘Vooral voor clubs in arme stadswijken zal het zwaar worden.’

Om faillissementen op korte termijn te voorkomen, heeft het kabinet besloten dat ook verenigingen aanspraak maken op 4000 euro op basis van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). De regeling geeft clubs lucht op de korte termijn, maar zal niet genoeg zijn om te voorkomen dat er op lange termijn clubs omvallen.

‘Net als in het bedrijfsleven zullen er ook sportclubs sneuvelen, maar dat zullen dan vooral clubs zijn die voor de crisis al in het nauw zaten’, vertelt André de Jeu, voorzitter van Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Volgens De Jeu zijn er midden volgende week gesprekken tussen de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) en het kabinet over een nieuwe regeling voor sportclubs, zwembaden en andere verenigingen, waarbij de overheid verenigingen tegemoet komt in de huurkosten.

Bij de voetbalvereniging LMO (Linker Maas Oever) uit Rotterdam-Zuid betalen ze voorlopig gewoon de huur. ‘De hele situatie is een drama voor de club’, zegt voorzitter Fred Dorst.

‘April en mei zijn de mooiste maanden van het jaar. Dan organiseren we jeugdtoernooien en blijven mensen langer in de kantine voor een drankje. We draaien in deze maanden normaal gesproken 35 procent van onze omzet.’ Dorst is blij met 4000 euro die de overheid aan clubs biedt als noodmaatregel, maar toch blijft het puzzelen met de begroting. ‘Als er geen hulp komt vanuit de gemeente of de overheid, wordt de situatie nijpend.’

Cruciaal voor de gezondheid

Volgens De Jeu van VSG hoeven Dorst en de 400 LMO leden niet te wanhopen. ‘Ik ga ervan uit dat de regeling er komt. Sportverenigingen zijn cruciaal voor de volksgezondheid en onze sociale contacten, daar moeten we zuinig op zijn. Met 80 tot 100 miljoen kunnen we de huurkosten van sportclubs, zwembaden en andere verenigingen opvangen over maanden april en mei. Daarmee moeten de gezonde clubs het kunnen redden.’

Bij LMO wachten ze in spanning op het verlossende antwoord vanuit Den Haag. Intussen kijken ze in Katwijk aan Zee reikhalzend uit naar volgend seizoen, als de ‘moeder der amateurderby’s’ na zeven jaar weer gespeeld zal worden op Sportpark Nieuw Zuid.