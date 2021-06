Amalia stort veelbesproken uitkering van 1,6 miljoen euro terug tot ze klaar is met studeren

Prinses Amalia Beeld ANP

Dat schrijft demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer. De toelage waar de nu nog 17-jarige Amalia straks recht op heeft, ligt politiek gevoelig: onder meer de PvdA, PVV en D66 vinden het bedrag, in totaal ongeveer 1,6 miljoen euro, te hoog. Toen dit in 2016 tot debat leidde in de Tweede Kamer, verdedigde Rutte de uitkering: hij noemde het ter discussie stellen ervan ‘populisme’.

Op 7 december 2021 zal Amalia 18 worden, vanaf dat moment ontvangt ze de uitkering − waar ze geen belasting over hoeft te betalen. ‘Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben, zeker in deze onzekere coronatijd’, schrijft ze in een handgeschreven brief aan Rutte. Niet eerder zag een lid van het Koninklijk Huis af van de toelage.

De toelage waar Amalia grondwettelijk recht op heeft, bestaat uit twee delen: het inkomensbestanddeel, bijna 300 duizend euro, en de onkostenvergoeding, ruim 1,3 miljoen euro. Daarmee moet ze bijvoorbeeld privépersoneel en beveiliging betalen. De prinses heeft Rutte per brief laten weten beide uitkeringen terug te storten. Alleen bij hoge kosten in haar functie als prinses van Oranje zal ze een deel van de onkostenvergoeding houden.

Amalia kreeg donderdag te horen dat ze cum laude voor het gymnasium is geslaagd. Ze schrijft dat ze na de zomervakantie een tussenjaar willen en nemen en dat ze daarna aan de studie wil beginnen. Afgelopen Koningsdag zei de kroonprinses nog niet te weten welke vervolgopleiding ze gaat doen.

De brief van Amalia. Beeld Rijksoverheid

Ook de financiering van de rest van het Koninklijk Huis staat regelmatig ter discussie. De afgelopen jaren drongen politieke partijen, veelal aan de progressieve zijde, er herhaaldelijk op aan om de regelingen te versoberen. Tot nu toe is dit niet gebeurd.

Koning Willem-Alexander krijgt dit jaar in totaal ruim 6 miljoen euro, koningin Máxima krijgt ruim 1 miljoen euro en prinses Beatrix krijgt ruim 1,6 miljoen euro. Deze bedragen, allemaal belastingvrij, bestaan voor het grootste deel uit de onkostenvergoeding.

Verder betaalt de overheid onder meer de uitgaven voor het beheer van de paleizen, luchtvaartuigen en personeel dat werkt voor het Koninklijk Huis, maar niet direct voor de leden ervan. Voor dit jaar is hiervoor een bedrag van ruim 30 miljoen euro geraamd.