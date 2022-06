Amalia is nieuwe troef Oranjes, koning spreekt zorgen uit om crises in het land

De koninklijke familie bij de fotosessie op Paleis Noordeinde. Van links af: de prinsessen Ariane, Alexia en Amalia, koningin Máxima en koning Willem-Alexander. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Amalia gaat nu echt weg’, zegt koningin Máxima over haar oudste dochter die op kamers gaat. ‘Het is maar naar Amsterdam, hoor’, stelt Amalia haar moeder gerust. ‘Dat is niet het einde van de wereld.’

Het is een huiselijk moment tijdens het jaarlijkse persgesprek met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, waar prinses Amalia (18) zich vrijdagmiddag voor het eerst bij voegt. Haar zussen Alexia (zondag 17) en Ariane (15) zijn zover nog niet, zij beperken zich tot het voorafgaande poseren voor de fotografen.

Amalia zal in september ook voor het eerst meerijden in de Glazen Koets op Prinsjesdag. Vorige week vrijdag trok zij veel belangstelling met haar verschijning bij het galadiner voor de 18de verjaardag van prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen. Met in het haar een diadeem van Máxima – zelf spreekt zij van ‘de huwelijkstiara van mijn moeder’.

Willem-Alexander is volgend jaar tien jaar koning. Na een vlekkeloze start liep zijn populariteit de afgelopen jaren een paar fikse krassen op, maar steeds zichtbaarder wordt dat met de geleidelijke komst van Amalia in het publieke domein de Oranjes een nieuwe troef in handen hebben. Alles wat zij doet, heeft attentiewaarde: van het behalen van haar jachtakte tot een ritje te paard op een zondagochtend op het Korte Voorhout.

Studie voor generalisten

Ook vrijdag gaat de meeste aandacht uit naar Amalia. De zomersessie zou op het strand worden gehouden, maar is vanwege dreigend onweer verplaatst naar paleis Noordeinde. Negen vragenstellers van de schrijvende pers hebben zich gemeld, dertien van radio en televisie. Koningin Máxima mengt zich geregeld in het gesprek, maar krijgt niet één keer de eerste vraag. Het toont aan hoezeer een nieuwe fase aan het hof ingaat.

In september gaat Amalia Politics, Psychology, Law and Economics aan de UvA studeren. Haar vader heeft haar op deze studie attent gemaakt. ‘Ik wilde graag een interdisciplinaire studie volgen, met het oog op mijn toekomst.’ Willem-Alexander: ‘Het is de beste studie voor generalisten, die helaas in mijn tijd nog niet bestond.’

Sinds de opheffing van de door corona noodzakelijke maatschappelijke beperkingen, die ook voor het Koninklijk Huis lastig waren en tot veelbesproken incidenten leidden, is de agenda van het koningspaar weer rijk gevuld met fysieke ontmoetingen. Het zoomen zonder aandacht van het volk is voorbij. Los van alle binnenlandse verplichtingen was Máxima eerder deze maand voor de Verenigde Naties in Ivoorkust en Senegal. Volgende week wacht een staatsbezoek aan Oostenrijk.

Raad van Europa

Willem-Alexander was donderdag in Straatsburg, waar hij een rol vervulde die ook tot het koningschap behoort: aandacht vragen voor belangwekkende initiatieven en instituten. Hij bracht een werkbezoek aan de Raad van Europa, waar hij een toespraak hield in de Parlementaire Assemblee en een rondleiding kreeg bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Volkskrant volgde de koning die dag. In de grote vergaderzaal van de Raad, na de Tweede Wereldoorlog opgericht als organisatie om mensenrechten en democratie te bevorderen, was de koning fel in zijn veroordeling van de oorlog die Rusland in Oekraïne heeft ontketend.

‘De Russische inval is een flagrante schending van alles waar wij als familie van Europese landen voor staan’, zei Willem-Alexander. ‘Dit cynische geweld druist in tegen alle fundamentele waarden waarop de Raad van Europa is gebouwd.’ Van de Raad zijn 46 Europese landen lid, maar Rusland is in maart het lidmaatschap ontnomen – het einde van de illusie dat Rusland tot de Europese familie zou behoren.

In zijn speech nam Willem-Alexander ook een passage op over geweld tegen journalisten. De Raad heeft sinds 2015 een speciaal platform dat aandacht vraagt voor bescherming van van de pers. In een gesprek na de toespraak kreeg de koning te horen dat tijdens coronademonstraties de persvrijheid soms in het geding was en dat de moord op Peter R. de Vries het licht heeft gezet op het gevaar van de georganiseerde misdaad voor journalisten.

Bescherming journalisten

In het paleis mag iedere journalist één vraag stellen. Alle reden om de koning een zinsnede van een dag eerder voor te houden: ‘De bescherming van de veiligheid van journalisten is een onderwerp dat vraagt om extra impulsen.’ Aan welke impulsen denkt hij? ‘Journalisten moeten altijd hun werk kunnen doen, en het is belangrijk dat de overheid daar voor staat. Het is goed dat de Raad van Europa meekijkt over de schouder van Nederland, want er moet een tandje bij: meer aandacht en meer actie dat de georganiseerde misdaad het mogelijk maken van goede journalistiek niet in de weg zit.’

Dat Willem-Alexander koning is van een land dat met nog veel meer crises te kampen heeft, houdt hem dagelijks bezig. ‘Daar maak ik mij zorgen over.’ Speciaal voor de boeren merkt hij op dat zij ‘perspectief’ moeten hebben. Over zijn eigen toekomst zegt hij blij te zijn ‘weer op de normale manier te kunnen opereren’ en dat hij dat nog vele jaren blijft doen. Lachend: ‘Dit ook ter geruststelling van mijn dochter.’