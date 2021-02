Alweer vroegtijdig gesneuveld: de progressieve samenwerking tussen GroenLinks, D66 en PvdA

PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen en GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver. Beeld EPA

In een ‘progressief stembusakkoord’ zou GroenLinks-leider Jesse Klaver willen afspreken dat de drie partijen tijdens de kabinetsformatie samen optrekken. ‘Eén voor allen, allen voor één’, zegt Klaver vrijdag in een interview met de Volkskrant. Klaver wil afspraken maken over een ‘New Green Deal’, over de verhoging van het minimumloon en over extra geld voor onderwijs.

De PvdA voelt daar niet voor, laat de partij desgevraagd weten. De inhoudelijke verschillen met D66 zijn te groot. ‘Bijvoorbeeld als het gaat om het beteugelen van de stijgende huren, het stevig aanpakken van huisjesmelkers en eerlijke belastingen voor miljonairs en multinationals. SP en GroenLinks zijn onze bondgenoten. Daarom willen we ook alleen samen met een van deze twee partijen in een nieuw kabinet’, aldus PvdA-leider Ploumen via een woordvoerder.

D66 op haar beurt laat weten dat het ‘niet goed is voor Nederland als de politiek nu in blokken tegenover elkaar gaat staan’. ‘Wij gaan op eigen kracht naar de kiezer. Daarna willen we samenwerken in een zo progressief mogelijk kabinet.’

Geen alliantie met SP

Een jaar geleden kondigden SP, PvdA en GroenLinks nog aan nauwer te willen samenwerken. Op een alliantie met de SP rekent Klaver niet meer nadat partijleider Lilian Marijnissen onlangs in de Volkskrant liet weten net zo makkelijk met de CU of het CDA te kunnen samenwerken. Klaver: ‘Ik zag dat ook niet aankomen, maar kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben er bloedserieus in. De SP heeft …. Nou ja, dat is hun keuze, al geef ik Marijnissen nog niet op. Maar de karavaan moet door.’

Klaver zet zijn kaarten daarom op de PvdA en D66. ‘De afstand tussen GroenLinks, PvdA en D66 is minder groot dan met de VVD. Twee van deze drie is het gelukt om met de VVD afspraken te maken in een coalitie. Dan moet het met ons drieën onderling zeker lukken.’

In 2017 stapte GroenLinks tot twee keer toe uit de kabinetsformatie. ‘Bij de formatie hielden GroenLinks en D66 elkaar niet vast', blikt Klaver terug, ‘Rechtse partijen deden dat wel. Ik verwacht dat D66 achteraf niet blij is met het kabinet dat er kwam en wij zijn niet blij dat we er niet in zaten.’

In elk geval tot de verkiezingen blijft het niettemin ieder voor zich. En Klavers lonken naar D66 drijft de SP slechts verder weg, zo laat die partij weten. ‘Het verlagen van de huren en afschaffen van het eigen risico: juist D66 hield dat tegen.’