Alweer tragiek in Chicago, agent ziet zwarte bewaker aan voor schutter en doodt hem

Agenten bewaken een huis in Chicago’s South Side waar vijf personen zijn vermoord. Beeld Getty Images

‘Dit is wat er gebeurt wanneer een goeie (zwarte) man met een wapen probeert in te grijpen tijdens een grote schietpartij’, was slechts een van de vele reacties op social media nadat bekend was geworden hoe Jemel Roberson (26) aan zijn einde kwam. ‘Jemel Roberson was de ‘good guy’ met een wapen’, schreef een ander.

De tragische schietpartij vond plaats in de buitenwijken van Chicago. In de stad zelf, voornamelijk in de gewelddadige zuidelijke buurten, werden in het weekeinde nog eens drie bewoners gedood bij diverse schietpartijen. Hierbij vielen ook 17 gewonden. Met 653 moorden stond Chicago in 2017 op de eerste plaats van de gewelddadigste steden van Amerika. In 2016 waren er zelfs 765 moorden.

Volgens ooggetuigen greep Roberson, die als bewaker in de bar werkte, in na een ruzie onder de bezoekers. Hij stuurde een groep aangeschoten klanten weg. Een van hen keerde daarna weer terug, aldus lokale media. Deze opende plotseling het vuur. Roberson, die ook zijn wapen trok, wist de man te overmeesteren.

Jemel Roberson had dreams of being a police officer. He was killed by one. https://t.co/vhysZ4cda9 HuffPost

Wilde agent worden

Bij de schietpartij werden vier personen geraakt door kogels. Roberson, met zijn wapen nog in de hand, hield de schutter tegen de grond. Hoewel omstanders riepen dat hij een bewaker was, opende een agent die arriveerde meteen het vuur op hem. De agent dacht dat hij de aanstichter van de schietpartij was. De politie onderzoekt nu waarom de agent zo snel besloot te schieten.

De dood van Roberson, die de orgel bediende in een kerk, is des te tragischer omdat hij graag agent wilde worden. Hij stond op het punt om het examen af te leggen voor de politieacademie. ‘Uitgerekend de mensen bij wie hij zich wilde aansluiten, hebben zijn leven genomen’, aldus dominee Patricia Hill die Roberson kende.

Op Twitter werden foto’s van Roberson gedeeld, onder andere van hoe hij muziek maakte in de kerk. ‘Een zwarte man die deed wat hij moest doen, is nu dood’, reageerde iemand.

URGENT: Here is what happens when a good (BLACK) guy with a gun tries to intervene in a mass shooting. #JemelRoberson



A beloved church musician in Chicago who moonlighted as a security guard was shot & killed by police after he stopped a mass shooting at an area bar. pic.twitter.com/uRPqEEFqKX Shaun King

Niet onder controle

Hoewel het wapengeweld in Chicago vorig jaar iets daalde vergeleken met het jaar daarvoor, hebben de autoriteiten het nog altijd niet onder controle. President Trump heeft diverse keren gedreigd met ingrijpen door Washington.

The Chicago Sun-Times publiceert wekelijks lijsten van de vele schietpartijen. Het afgelopen weekeinde werden er onder andere bewoners neergeschoten bij afrekeningen, schietpartijen in restaurants, berovingen en echtelijke ruzies. Een groot deel vond plaats in het voornamelijk zwarte stadsdeel South Side. In de VS werden vorig jaar 17.284 moorden gepleegd, zo blijkt uit cijfers van de FBI.