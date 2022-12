Alweer minder treinen: kan NS nog wat doen om de reiziger ellende te besparen?

Een bomvolle trein staat op het punt van vertrek. De dienstregeling van de NS voor komend jaar is flink uitgedund. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

1. Hoe ziet de nieuwe dienstregeling eruit?

De Nederlandse Spoorwegen (NS) lanceert elk jaar in december een nieuwe dienstregeling. Normaal gesproken levert dat een uitbreiding op van het aantal treinen , maar dat zit er niet in dit jaar. De dienstregeling 2023 is flink uitgedund: er rijden zo’n 13 procent minder treinen dan aanvankelijk gepland. Vooral buiten de spits, in de avonduren en in het weekend wordt er minder gereden. Tijdens de vrijdagspits rijdt de NS op sommige trajecten slechts twee intercity’s per uur, in plaats van de gebruikelijke vier.

Dat is opnieuw een klap voor de treinreiziger, die zich al maanden beklaagt over vertraging, uitval en overvolle coupés. In september piekte het aantal klachten bij reizigersorganisatie Rover: het percentage lag 60 procent hoger dan in diezelfde periode voor corona. OV Ombudsman zag het aantal klachten over de NS in het derde kwartaal met 53,7 procent toenemen. De organisatie vreest dat reizigers het openbaar vervoer voortaan links zullen laten liggen: ‘Sommige reizigers zullen voor kortere of langere tijd misschien niet meer voor het ov kiezen, of het ov voor altijd de rug toekeren.’

2. Waarom worden minder treinen ingezet?

Net als veel andere bedrijven zucht de NS onder een personeelstekort. Op dit moment zoekt het spoorbedrijf acuut zo’n 580 conducteurs en 340 machinisten. Dit aantal vacatures zal alleen maar toenemen vanwege pensionering van personeel.

Hoewel de NS onlangs beter is gaan betalen – medewerkers gaan er in de nieuwe cao 9,25 procent op vooruit – zet dat onvoldoende zoden aan de dijk. Met kunst- en vliegwerk probeert het spoorbedrijf daarom de schade te beperken. Zo worden in de nieuwe dienstregeling sommige treinen verlengd, waardoor meer passagiers vervoerd kunnen worden. Er rijden voortaan weliswaar 13 procent minder treinen, maar dankzij de verlenging neemt het aantal zitplaatsen daardoor af met ‘slechts’ 8 procent.

Vanaf het nieuwe jaar vraagt de NS ook kantoorpersoneel om bij te springen als conducteur. Tegelijkertijd worden in de avonduren particuliere beveiligers ingezet, die samen met conducteurs de treinen zullen bemannen. Deze maatregelen moeten verdere treinuitval voorkomen. De NS geeft ook alvast een winstwaarschuwing: er is kans dat de tekorten in 2023 verder oplopen. In dat geval zal het spoorboekje verder worden uitgedund.

3. Kan de NS echt niets doen tegen dat personeelstekort?

De NS zegt machteloos te zijn en wijst op de krappe arbeidsmarkt, waar honderd werklozen nu kunnen kiezen kiezen uit 121 vacatures. Maar volgens Freek Bos, directeur van reizigersorganisatie Rover, zit er nog wel rek in de werkafspraken. Hij wijst op de afspraak met de vakbonden, waarin wordt verboden dat conducteurs te veel treinstellen moeten bemannen. ‘In deze uitzonderlijke tijd moeten ook vakbonden flexibel zijn. Dan kun je langere treinen laten rijden, wat minder gemopper onder reizigers teweegbrengt, en meer werkplezier geeft.’

Bos gaat een stap verder en oppert om op sommige treinen sowieso geen vaste conducteurs in te zetten. ‘Metro’s rijden ook zonder conducteurs. En regionale treinvervoerders zoals Arriva doen op sommige trajecten hetzelfde. Daar sluit de machinist de treindeuren.’ Om de veiligheid te waarborgen zou de NS wat Rover betreft gebruik kunnen maken van ‘vliegende brigades’, teams van conducteurs die in- en uitstappen en meerdere treinen controleren.

Maar de ideeën stuitten op verzet bij de machtige spoorvakbonden. Wim Eilert, bestuurder bij VVMC, wil een conducteur op elke trein. ‘Er gebeurt nog altijd te veel gekkigheid in de trein. Een vliegend team komt altijd te laat.’ Ook Henri Janssen van de FNV is er fel tegen gekant. ‘Rover denkt dat je zoveel mogelijk mensen van A naar B moet verplaatsen. Maar het ov moet álle Nederlanders bedienen. En wie niet zelfredzaam is, zoals gehandicapten, heeft hulp nodig bij het in- en uitstappen.’

De NS telt haar knopen en blijft vasthouden aan haar conducteurs. Ook is het bedrijf niet van plan te tornen aan de werkvoorschriften. Een oplossing voor het personeelstekort dient zich volgens het spoorbedrijf vanzelf aan: nu de Nederlandse economie afstevent op een recessie, verwacht het bedrijf dat de arbeidsmarkt afkoelt. ‘Als de krapte afneemt, wordt de vijver waarin we vissen weer groter. We moeten slechts een paar maanden overbruggen met kantoorpersoneel en beveiligers.’