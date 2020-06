Alweer komt Remkes met een stikstofadvies: waarom?

Naar aanleiding van eerder advies van Remkes werd de maximumsnelheid verlaagd. Beeld ANP

De gammele bescherming van de natuur was vorig jaar eind mei de reden dat de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid uit 2015 torpedeerde. Vergunningen om stikstof uit te stoten werden te gemakkelijk afgegeven en beloften om de natuur te compenseren waren te veel gebaseerd op toekomstige beloftes, aldus de hoogste bestuursrechter.

Als gevolg van die uitspraak viel de bouw stil. Het systeem voor vergunningverlening was immers total loss verklaard. Landbouwminister Carola Schouten stelde Johan Remkes aan om haar uit de stikstofcrisis te helpen. Binnen tweeënhalve maand concludeerde zijn Adviescollege Stikstofproblematiek dat ‘niet alles kan’ in Nederland. Door met name landbouw, verkeer en industrie komt te veel stikstof vrij, wat schadelijk is voor de natuur.

Met het eerste advies werden maatregelen aanbevolen die op relatief korte termijn effect konden hebben. De meest zichtbare: de maximumsnelheid ging op veel wegen van 130 naar 100 kilometer per uur.

Langere termijn

Schouten nam uit het eerste rapport ook aanbevelingen van Remkes over voor de iets langere termijn. Inmiddels ligt een wet ter consultatie, die verdere verlaging van stikstof moet bewerkstelligen. 26 procent minder stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-gebieden is het − door natuurorganisaties zwaar bekritiseerde − streefdoel voor 2030. Dit moet worden bewerkstelligd door natuurherstelmaatregelen, ander veevoer, verduurzaming van stallen en een afname van het aantal landbouwdieren.

Remkes vond het nodig op twee punten apart advies uit te brengen. Eerst beweiden en bemesten door boeren, activiteiten die volgens de Raad van State-uitspraak voortaan vergund moesten worden. Remkes’ oordeel is: dat is toch niet nodig. Daarna de luchtvaart. Groei in Nederland zou alleen mogelijk moeten zijn als de sector de uitstoot van stikstof verlaagt, luidde het advies.

In zijn eindadvies adviseert Remkes hoe de stikstofproblematiek structureel moet worden opgelost. Het wekte bij velen verbazing dat de minister niet heeft gewacht op dit advies voordat ze met haar wet kwam. Remkes’ commissie reflecteert in het slotadvies dan maar op die plannen. Volgens diverse media zouden die volgens de commissie te mager zijn en bovendien juridisch mogelijk geen standhouden als natuurorganisaties weer naar de rechter stappen.