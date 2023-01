Alweer journalisten gearresteerd bij klimaatacties: ‘De politie moet terughoudend zijn’

Politie houdt activisten van Extinction Rebellion aan die de A12 blokkeren, juli 2022. Beeld Arie Kievit

Verslaggever Sara Berkeljon en fotograaf Renate Beense volgden op 21 december een groepje activisten van Extinction Rebellion voor een artikel in Volkskrant Magazine van deze week. Toen de politie een einde wilde maken aan de actie, werd het duo samen met twee activisten gearresteerd. De journalisten kregen een boete wegens lopen op de snelweg. De Volkskrant heeft bezwaar gemaakt tegen de boete, omdat de journalisten zich op die plek bevonden voor hun journalistieke werk.

Volgens de ‘leidraad politie en pers’ worden verslaggevers die zich als zodanig kunnen legitimeren in principe niet aangehouden als zij verslag doen van ‘actiesituaties’, zolang ze zich onthouden van handelingen die niet horen bij hun beroepsuitoefening.

‘Geen dwingende reden’

Toch kwam het al drie keer eerder voor dat journalisten werden opgepakt terwijl zij verslag deden van demonstraties van Extinction Rebellion. Eerdere gevallen betroffen de persfotograaf Romy Arroyo Fernandez, Volkskrant-verslaggever Mac van Dinther en AD-journalisten Hans Nijenhuis en Marco De Swart.

Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder zou de politie zeer terughoudend moeten zijn met het arresteren van journalisten. ‘Ik ken niet al deze situaties tot in detail, maar op het oog is hier geen enkele dwingende reden om tot arrestatie over te gaan.’

Context

Een woordvoerder van het OM zegt dat veel afhangt van de context. ‘Met name of je verslag doet van een demonstratie of participeert bij een strafbaar feit.’

De rechter oordeelde in september overigens in een zaak van de AD-fotograaf Marco De Swart tegen de staat dat zijn arrestatie bij een actie van Extinction Rebellion rechtmatig was. De Swart bevond zich in een bestelbusje met activisten die onderweg waren om een strafbaar feit te plegen, redeneerde de rechtbank, en volgde de aanwijzingen van de politie om te stoppen met bellen en filmen niet op. Daarmee was er volgens de rechter genoeg grond om De Swart te arresteren.