Alweer een dode in rampjaar voor de K-popindustrie

Cha In-ha, die dinsdag levenloos in zijn appartement werd gevonden. Beeld Reuters

Cha, die in het echt Lee Jae-ho heette, was zoals zoveel andere Zuid-Koreaanse sterren zowel zanger als acteur. Voor hij in 2017 zijn filmdebuut maakte, zong hij in de jongensgroep Surprise U. Zijn managementbureau vroeg woensdag in een verklaring het publiek en de media niet te speculeren over zijn dood.

De tragedie vormt het voorlopige sluitstuk van een rampjaar voor de zogeheten K-popindustrie, die wereldwijd bezig is aan een opmars. De miljoenenindustrie drijft op entertainmentbedrijven die jonge talenten aan een rigide trainingsproces onderwerpen, alvorens ze in een gestileerde jongens- of meisjesband te voegen. Ook in Nederland is de muziek populair. Een concert in Amsterdam van de band BTS was vorig jaar in een paar minuten tijd uitverkocht.

Afgelopen maanden kwam ook de schaduwzijde van de industrie in beeld. Vorige week werden twee ex-leden van een jongensgroep veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor groepsverkrachting. De slachtoffers waren dronken meisjes die zich niet konden verweren. De zangers maakten opnamen van de verkrachtingen en deelden deze in een groepschat.

Seksvideo

Een week daarvoor werd het land opgeschrikt door de dood van een populaire vrouwelijke K-popster, Goo Hara. Ook hier was sprake van een vorm van misbruik. De maand voor haar dood had de 28-jarige Goo een zaak tegen haar ex-vriend aangespannen, nadat die had gedreigd een seksvideo van het voormalige koppel vrij te geven. De ex-vriend was al eens veroordeeld voor mishandeling en chantage. Mede vanwege deze zaak was Goo doelwit geworden van vervelende en kwetsende commentaren op sociale media.

Dit lot trof ook de 25-jarige zangeres Sulli, voordat ze in oktober dood werd aangetroffen. De zangeres, die een goede vriendin was van Goo, was een van de weinige beroemdheden die zich uitsprak tegen het vele pesten en kwetsen op sociale media. Juist dat had haar extra onderwerp van spot gemaakt op internet.

Met name de dood van de zangeressen veroorzaakte discussie in Zuid-Korea over de achtergestelde rol van vrouwen in het patriarchale land. Zo zijn jaarlijks veel vrouwen slachtoffer van verborgen camera’s op openbare toiletten. Slachtoffers van dit soort pornografisch voyeurisme worden vaak niet serieus genomen en daders krijgen relatief lichte straffen. Vrouwen die het probleem aan de kaak stellen, zoals Goo, worden op internet keihard aangepakt.

De digitale drek treft niet alleen vrouwelijke beroemdheden. Woensdag maakte het management van K-popster Kang Daniel bekend dat de zanger een pauze neemt ‘vanwege mentale problemen’. Een dag eerder klaagde Kang over de vele haatberichten op internet. ‘Ik heb ontzettend veel pijn. Ik wou dat iemand me kon redden’, schreef de zanger aan zijn fans.