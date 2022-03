Alweer corona? Ja, de tijd tussen besmettingen lijkt echt steeds korter te worden

‘Ik ben er he-le-maal klaar mee’, bekent zorgredacteur Michiel van der Geest me in een appje. Pasgeleden was zijn zoontje al eens positief, en nu, vijf weken later: ‘Ja hoor, knallend positief.’ Alweer. Want tussendoor testte hij toch echt negatief. ‘Dit kán toch helemaal niet?’, verzucht hij.

Zoals collega Michiel zijn er meer, of zeg maar gerust: akelig veel. Van alle mensen die positief testen, had ruwweg een op de zeven al eens eerder corona, blijkt uit de registraties die het RIVM bijhoudt. Bij een op de tien positief getesten gebeurde dat zelfs nog in de afgelopen drie maanden, dus tamelijk kortgeleden.

En ja, daartussen zitten ook duizenden mensen zoals het onfortuinlijke zoontje van Michiel. In de laatste week van februari testten bij de GGD’s ruim 400 duizend mensen positief. Van hen waren er dik twaalfhonderd vier of vijf weken eerder óók al positief. Voor nog eens ruim vierduizend coronaklanten was de vorige keer positief een tot twee maanden geleden.

Daarbij zullen mensen zitten bij wie het virus nooit echt weg was, of het gewoon nog wat nasuddert, benadrukt RIVM-hoofdepidemioloog Susan van den Hof, met wie ik de cijfers bespreek. ‘Maar we zien ook aanwijzingen dat de tijd tussen opeenvolgende besmettingen wat korter is geworden’, vertelt ze. Zo nam het aantal mensen bij wie het virus na een tot twee maanden opnieuw werd vastgesteld sinds begin februari geleidelijk toe.

Dat zou er warempel op kunnen duiden dat de hoogbesmettelijke omikronvariant twéé keer kan toeslaan. Omikron komt in twee subsoorten, die genetisch nogal van elkaar verschillen. En denkbaar is dat wie de ‘BA.1’-vorm van het virus heeft gehad, daarna ook nog de ‘BA.2’-versie kan krijgen.

Zoiets blijkt in elk geval uit een pas afgeronde Deense analyse, waarin wetenschappers van het Statens Serum Instituut 263 gevallen van herinfectie-binnen-twee-maanden nader uitpluizen. De meesten hadden de omikronvariant opgelopen nadat ze eerder de deltavariant hadden. Logisch, want omikron heeft als speciale superkracht dat het de immuniteit tegen eerdere varianten een beetje kan ontwijken.

Van de 67 omikron-na-omikroninfecties was haast driekwart van het type: eerst BA.1, daarna BA.2. Een stevige aanwijzing dus dat je na de eerste omikronversie nog altijd bevattelijk bent voor de tweede. Twee keer omikron!

Epidemioloog Van den Hof relativeert het toch een beetje. ‘Het virus gaat nu eenmaal in zeer hoge frequentie rond. Dat alleen al maakt de kans groter dat je het virus vrij kort achter elkaar meerdere keren krijgt.’ En uiteindelijk is de groep die binnen twee maanden twee keer positief test, inderdaad maar een paar procent van het totaal. Het blijft dus uitzonderlijk, twee keer zo snel achter elkaar corona krijgen.

Toch zou het ook weleens een kwestie van biologie kunnen zijn, denkt arts-microbioloog Hans Zaaijer (Sanquin). Zijn promovendus Franke Quee bestudeert hoe de besmettingen elkaar opvolgen en daarin valt iets op: de een lijkt vaker te worden geherinfecteerd dan de ander. ‘Dat zie je met andere virusinfecties ook’, zegt Zaaijer. ‘De een krijgt elk verkoudheidsvirusje dat rondgaat. En de ander wordt nooit ziek.’

Dat kan te maken hebben met de fijnafstelling van het aangeboren immuunsysteem, denkt Zaaijer, het deel van het immuunsysteem dat ongenode indringers herkent aan hun moleculaire jasje. De een zijn radar staat beter afgesteld op de ene ziektekiem, de ander zijn radar detecteert weer net iets anders.

Er bekruipt me een ongemakkelijk idee. Zou er een groep mensen zijn die coronavarianten gemakkelijker oppikt? En, zoals je mensen hebt die zelden of nooit griep hebben, een groep geluksvogels die werkelijk nóóit corona lijken te krijgen? Wacht ons een wereld van de snotteraars en de nooit-zieken?

‘Bling-blong’, verstoort een appje mijn diepe overpeinzingen. Collega Michiel weer. ‘Ook de jongste is weer ziek. Buikgriep opgelopen op de crèche. Dat bestaat natuurlijk ook nog.’