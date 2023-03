Alvin Bragg zal mogelijk Donald Trump aanklagen. Wie is de New Yorkse baas van het Openbaar Ministerie?

Openbaar aanklager in New York Alvin Bragg tijdens een persconferentie over de zaak tegen oud-president Donald Trump. Beeld AP

Alvin Bragg is in Republikeinse kringen deze dagen de gebeten hond. De man die mogelijk geschiedenis schrijft door als eerste OM-baas een oud-president aan te klagen, krijgt van alles naar zijn hoofd geslingerd. ‘Een gekke, linkse openbare aanklager’, zo noemde parlementariër en Trump-aanhanger Jim Jordan hem maandag. ‘Hij haat mij’, zou Trump ooit over Bragg gezegd hebben. ‘Hij is een racist.’

Voor Bragg moet het een vreemde gewaarwording zijn. Toen hij zich in 2019 kandidaat stelde om de hoogste justitiebaas in Manhattan te worden, was het aanklagen van Trump niet een van zijn prioriteiten. Hij werd eind 2021 gekozen en tijdens de campagne benadrukte de Democraat dat de grootste uitdaging het terugdringen was van de criminaliteit, die tijdens de pandemie sterk was toegenomen.

Over de auteur

Nu moet hij toezien hoe een affaire over de betaling van zwijggeld aan een porno-actrice, en niet de progressieve plannen die hij presenteerde om de criminaliteit te bestrijden, hem wereldwijd in de schijnwerpers heeft gezet. Bragg weet dat alle ogen deze dagen op hem zijn gericht in een zaak die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de campagne voor de presidentsverkiezingen.

In 2000, Donald Trump submitted a sworn affidavit to the FEC demonstrating a complex understanding of some of the same campaign finance laws that now appear central to Manhattan DA Alvin Bragg’s case.https://t.co/TwZoIy9Q7o — The Daily Beast (@thedailybeast) 21 maart 2023

Wapen op zich gericht

Bragg (49) schreef geschiedenis door als eerste zwarte inwoner van New York de verkiezing om de invloedrijke en prestigieuze post in Manhattan te winnen. Tijdens de campagne sprak hij uitvoerig over wat hij meemaakte toen hij opgroeide in Harlem, waar hij nog steeds woont. Zeker zes keer zag hij een wapen op zich gericht, drie keer door agenten. Bragg wees op de gevolgen van de harde aanpak van misdaad voor de zwarte gemeenschap, zoals de vele jongeren die voor kleine vergrijpen steeds weer in de gevangenis belandden.

‘In mijn volwassen leven heb ik weleens de borg betaald voor familieleden’, schreef de OM-baas kort na zijn aantreden in een memo aan zijn medewerkers. ‘Reageerde ik op het bonzen op mijn deur van het arrestatieteam en keek ik toe hoe iemand van wie ik hou het moeilijk had na terugkeer uit de gevangenis.’ Bragg gaf zijn officieren van justitie toen opdracht om de gang naar de gevangenis minder voor de hand liggend te maken.

De berechting van sommige kleine vergrijpen moest worden gestopt. Ook moest minder snel een celstraf worden geëist. Deze progressieve aanpak kwam de op Harvard opgeleide Bragg op veel kritiek te staan, onder andere van de politiebonden en de Republikeinen. Hij zou te aardig zijn voor criminelen. ‘Hij negeert de misdaden die elke dag in zijn stad plaatsvinden’, aldus Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida. ‘De echte slachtoffers zijn de gewone New Yorkers.’

Manhattan District Attorney Alvin Bragg could charge Donald Trump as soon as this week for allegedly covering up hush money payments to porn star Stormy Daniels during his 2016 presidential campaign, nearly seven years after the money changed hands https://t.co/du4GOL2Z9v 1/5 pic.twitter.com/TeN7I2eLZE — Reuters Legal (@ReutersLegal) 20 maart 2023

Woede aanklagers

Bragg kreeg ook veel kritiek te verduren toen hij in een jarenlang onderzoek naar de financiële praktijken van Trump en zijn bedrijf Trump Organization pas op de plaats maakte. Vorig jaar won zijn OM de belastingfraudezaak tegen Trumps bedrijf. Maar hij ging niet zo ver om Trump zelf aan te klagen voor diverse strafbare feiten, tot woede van twee van zijn officieren van justitie. Zij vonden dat hun onderzoek naar Trumps zakenpraktijken genoeg had opgeleverd om de oud-president voor het gerecht te slepen. Maar Bragg vond dat ze niet genoeg bewijs hadden.

De openbare aanklager, die door oud-collega’s wordt omschreven als iemand die wars is van politiek spel, liet een andere Trump-zaak wél op volle kracht doorgaan. Zijn aanklagers onderzochten of Trump in de fout was gegaan door pornoactrice Stormy Daniels 130 duizend dollar te betalen tijdens de presidentscampagne van 2016. Ze moest in ruil daarvoor zwijgen over een affaire met de ex-president. Trump ontkent de affaire.

We join with the NYPD today to mourn the tragic loss of Adeed Fayaz. Our city feels the pain and anguish of his family and loved ones, and we stand with them during this extremely difficult time. https://t.co/JypeUCHeyv — Alvin Bragg (@ManhattanDA) 9 februari 2023

Politieke storm

Volgens Trumps toenmalige advocaat Michael Cohen zou hij het bedrag namens Trump hebben betaald. Daarna zou Trump het geld via zijn bedrijf in delen hebben terugbetaald. Het OM kijkt nu of de oud-president met het zwijggeld de strikte regels die gelden voor de financiering van politieke campagnes heeft overtreden. Als ook wordt bewezen dat hij boekhoudkundige trucs heeft uitgehaald om de betaling weg te moffelen, kan Trump tot minimaal vier jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.

Bragg bevindt zich nu in een politieke storm die bij een aanklacht kan veranderen in een orkaan die elke dag in kracht toeneemt. Vooral ook omdat federale aanklagers de afgelopen jaren besloten af te zien van vervolging van Trump in de zwijggeldzaak. Beschuldigingen van Trump dat hij bezig is met een politieke vervolging en de presidentscampagne wil beïnvloeden, verwerpt hij. ‘Wij kijken naar de feiten en de wet’, zei hij onlangs in een interview. ‘En onze focus is het bewijs.’