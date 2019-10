Altijd celstraf voor geweld tegen hulpverleners

Door een aanrijding op het Kaapseplein in Den Haag is een politieman op nieuwjaarsnacht zwaargewond geraakt. Beeld ANP

Ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) komen vandaag met een wetsvoorstel om dat voor elkaar te krijgen.

Tot nu toe gold het ‘taakstrafverbod’ alleen voor ernstig geweld en ernstige zedenmisdrijven. De bewindslieden zeiden na aandringen van VVD, PVV en CDA al eerder dit verbod te willen uitbreiden.

‘Onaanvaardbaar’

‘Geweld tegen politieagenten en hulpverleners is onaanvaardbaar. Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood’, zegt minister Grapperhaus tegen De Telegraaf. ‘Niet zelden staan zij mensen bij die in acuut levensbedreigende situaties verkeren. Dat geweld moet stevig worden aangepakt, en daar past geen taakstraf bij.’