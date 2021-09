Alternatieve begroting SP: meer winstbelasting bedrijven, hogere lonen in de zorg, compensatie leenstelsel

Lilian Marijnissen (SP) tijdens een demonstratie van zorgverleners bij de Hofvijver voor hogere salarissen in de zorgsector. Beeld ANP

Net als de PvdA en GroenLinks komt de SP tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen deze week met wijzigingsvoorstellen voor de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd door het kabinet. ‘De Tweede Kamer kan ervoor zorgen dat ons land niet langer stilstaat omdat Haagse politici te druk met zichzelf bezig zijn’, meent SP-leider Lilian Marijnissen.

De tegenbegroting van de partij is doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). In het plan is sprake van een lastenverlaging van 1,1 miljard euro voor gezinnen en een verzwaring van 14,3 miljard euro voor bedrijven.

Volgens de SP gaan Nederlanders er ondanks economische groei niet op vooruit met de voorstellen die het demissionaire kabinet op de derde dinsdag van september heeft gedaan. De partij vindt dat er meer aandacht nodig is voor de wooncrisis en de grote tekorten in de zorg en het onderwijs. ‘Wij laten zien dat door andere keuzes te maken, mensen erop vooruitgaan én de grote problemen in de samenleving aangepakt kunnen worden’, aldus Marijnissen.

Hogere salarissen

Een van de voorstellen in de tegenbegroting van de partij is het verhogen van het wettelijk minimumloon met 5 procent. De SP zegt hiermee toe te werken naar de beoogde norm van 14 euro per uur. Er wordt ook geld besteed aan de salarissen in de zorg en het basisonderwijs. Zo komt er in totaal 2,8 miljard euro vrij om de zorgsalarissen te verhogen.

De partij maakt een kleine miljard euro vrij om docenten in het basisonderwijs hetzelfde loon te geven als in het middelbare onderwijs, een plan dat ook PvdA en GroenLinks hebben omarmd. Iets meer dan een half miljard euro gaat naar extra capaciteit voor de politie en justitie.

Om alle voorstellen te kunnen bekostigen, heeft de SP verschillende plannen. Zo is er in de tegenbegroting sprake van een verhoging van de bankenbelasting en de winstbelasting van grote bedrijven. Daarnaast wil de partij ‘eerlijke belasting’ voor vervuilende bedrijven. Ook de hoge inkomens moeten volgens de SP ‘eerlijk’ worden belast.

Verder wil de SP 1 miljard euro uittrekken voor de versterking van woningen en compensatie na de aardbevingsschade in Groningen. Voor de studenten die in de afgelopen jaren onder het sociale leenstelsel vielen, is 1,8 miljard euro ter compensatie gereserveerd. Het CPB maakt duidelijk dat het nog onzeker is of deze maatregel uitgevoerd kan worden, omdat die ‘juridisch en technisch’ complex is.