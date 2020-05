Vier leerkrachten vertellen over hoe het voor hen is om weer voor de klas te staan.

Sep Wernsen, leerkracht groep 1/2 OBS Koolhoven in Tilburg

‘Ik vind het best spannend. Het zal wennen zijn, voor de kinderen en voor ons. Maar ik kijk er ontzettend naar uit om weer te beginnen. Ik heb mijn leerlingen ontzettend gemist. Kinderen kijken er ook naar uit weer naar school te mogen, hoor ik. En hun ouders misschien nog wel meer. Ik denk dat kinderen structuur hebben gemist. En hun vriendjes en vriendinnetjes natuurlijk.

‘Of het helemaal tot hen doordringt wat er speelt, weet je nooit bij kleuters. Maar vorige week zocht ik een nieuwe leerling op bij de kinderopvang, en die wilde mij geen hand geven ‘want dat mag niet’. De ontwikkeling van kleuters staat niet stil als ze niet naar school gaat. Ze zijn nog handiger geworden met computers, bijvoorbeeld. Ik heb via foto’s en filmpjes van mijn leerlingen heel veel leuke activiteiten voorbij zien komen. Ik werd er blij van te zien hoe ouders het hebben opgepakt.’

Sep Wernsen

Ted Outmaijer, intern begeleider OBS Koolhoven in Tilburg

‘De thuissituatie van leerlingen is verschillend. Daardoor is de kansenongelijkheid toegenomen, verwachten we: een grote groep is thuis doorgegaan met leren, terwijl de andere groep is stil blijven staan en verder achterop is geraakt. Dat moeten en willen we proberen recht te trekken. Daarnaast speelt het sociaal-emotionele aspect.

‘We doen alsof we elkaar weer zien na de zomervakantie: hoe was het? Opa’s en oma’s zijn ziek geweest, enkele ouders ook. Daar zal zeker over gesproken worden. Slechts een paar kinderen blijven thuis, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn vanwege astma. Collega’s gaan bijna allemaal weer aan de slag. Behalve twee, omdat hun partner kwetsbaar is. Voor mij persoonlijk is het dubbel: ik ben een oma die haar eigen kleinkinderen niet mag zien, maar ik ga toch aan het werk.’

Ted Outmaijer

Jans Ronda, leerkracht groep 7 van de Tine Marcusschool voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies (speciaal onderwijs) in Groningen

‘Ik vind het goed dat het speciaal onderwijs meteen weer volledig begint. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, zoals bij ons op school, hebben vaak moeite om zichzelf te uiten. Dat kan soms leiden tot gedragsmoeilijkheden. Ze hebben specifieke behoeften, sociaal-emotioneel en didactisch. Daarnaast geven we les aan veel leerlingen met autisme. Voor hen is de structuur erg belangrijk. Dat kunnen we op school vaak beter bieden dan thuis.

‘Bij sommigen ging het best goed. Maar we hoorden van veel ouders dat zij het lastig vonden, of de lesstof niet begrepen. Ik verwacht dat leerlingen het daarom prettig vinden weer naar school te gaan. Ze misten ook het sociale contact met gelijkgestemden. Het zal wel wennen zijn, bijvoorbeeld als ze thuis veel gegamed hebben. Daarover hebben we wel zorgen. Op school zullen veel zaken anders gaan: niet naar binnen via de hoofdingang, speciale looproutes, niet meer met andere klassen buitenspelen. We zullen proberen de lessen weer op te pakken, maar zeker de eerste dagen is het juist met onze leerlingen belangrijk de nieuwe routines te oefenen en te herhalen.’

Jans Ronda

Daisy Mertens, leerkracht groep 7/8 Brede Basisschool De Vuurvogel Helmond

‘Ik heb ontzettend veel zin om weer te beginnen. We hadden een goede modus gevonden voor afstandsonderwijs. Het digitale sprak leerlingen aan. Maar ze hebben ook ervaren dat school zoveel meer is dan een lesomgeving. Het is een ontmoetingsplek waar je vertrouwen in jezelf ontwikkelt. Ik zie de nieuwe situatie als kans. Op de middelbare school wordt plannen belangrijk. Nu de leerlingen maar de helft van de dagen op school komen voor instructie, kunnen we dat nu goed oefenen.

‘Een eindtoets maakt groep 8 dit jaar niet. Ik vertrouw op ons advies voor vervolgonderwijs, dat geven we op basis van acht jaar ervaring. Maar het is fijn dat middelbare scholen nu al zeggen dat ze leerlingen extra goed gaan volgen om te zien of ze op het juiste niveau zitten. Toen we vertelden dat kamp niet doorging, kreeg ik heel verdrietige berichtjes: ‘Juf, hier heb ik acht jaar lang naartoe geleefd!’ Groep 8 is ook: afscheid nemen. Daar gaan we de tijd voor nemen. Mét een musical en andere activiteiten– uiteraard binnen de regels.’

Daisy Mertens