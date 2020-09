Alsnog hoger beroep tegen Apple om belastingnaheffing: ‘Hof heeft fouten gemaakt’

Margrethe Vestager, EU-commissaris voor Concurrentie. Beeld Getty Images

Dat Vestager vrijdagochtend beroep aantekende tegen de Hof-uitspraak – net voor het verstrijken van de deadline hiervoor – kwam voor sommige betrokkenen als een verrassing. Het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg van het Hof in juli was immers hard en vernietigend voor Vestager geweest. De Commissie acht het echter – helemaal in deze tijden van recessie – van groot belang dat multinationals net als kleinere ondernemingen hun eerlijke belasting betalen.

Vestager dacht in 2016 een goede zaak te hebben toen ze de Ierse regering opdroeg 13 miljard euro (met rente inmiddels opgelopen tot 14 miljard) belasting te heffen over winsten die Apple tussen 2004 en 2014 had gemaakt. Volgens de commissaris zorgde een belastingdeal tussen Dublin en Apple ervoor dat het techbedrijf nauwelijks winstbelasting afdroeg. In 2003 betaalde Apple volgens Vestager 1 procent belasting, in 2014 was dat gedaald tot 0,005 procent. Omdat andere bedrijven een dergelijk fiscaal voordeel niet kregen, was dit oneigenlijke (verboden) staatssteun voor Apple, oordeelde Vestager.

Illegale staatssteun

Zowel Apple als de Ierse regering ging in beroep en haalde in juli dit jaar hun gelijk. Volgens het Gerecht bij het Hof had Vestager niet hard gemaakt dat de Ierse belastingdeal speciaal voor Apple was opgezet. Daarmee sloeg het Hof de bodem onder naheffingsclaim (illegale staatssteun) weg.

In een verklaring vrijdag over haar beroep zegt Vestager dat het Gerecht bij het Hof een aantal fouten heeft gemaakt. De belangrijkste is dat het Hof de winsten van de Ierse Apple-vestigingen niet goed heeft berekend. Dit klemt omdat de Commissie de route van illegale staatssteun om belastingdeals aan te pakken vaker wil gebruiken. Een beroepszaak bij het Hof van Justitie duurt gemiddeld een jaar. Daarna is er geen beroep meer mogelijk.

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe liet vrijdag weten dat hij de motivatie van de Commissie om beroep aan te tekenen bestudeert. Donohoe herhaalde dat Ierland volgens hem niets verkeerds heeft gedaan met de belastingconstructie voor Apple. De minister is sinds kort ook voorzitter van de Eurogroep, de vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden.

De Commissie probeert op allerlei manieren een eind maken aan gunstige fiscale regelingen voor multinationals maar stuit daarbij op het vetorecht van de lidstaten bij belastingzaken. Eerder haalde de Commissie ook al bakzeil bij het Hof toen ze de Nederlandse belastingafspraak met koffieketen Starbucks wilde verbieden.