Als zoekmachines geen rij linkjes meer geven, wie klikt er dan nog door naar de oorspronkelijke bronnen?

Het is de grootste gebeurtenis binnen de consumententechnologie sinds de introductie van de iPhone, lazen we al. Wat is er aan de hand? De zoekmachinestrijd is ineens in alle hevigheid opgelaaid. Het kan snel gaan: twee weken geleden schreven we op deze plek over wat toen nog een waarschijnlijk scenario was: ‘Alles wijst erop dat Microsoft ChatGPT in zijn zoekmachine Bing gaat integreren.’

Deze week kondigde Microsoft dat inderdaad aan. Althans: het gaat alweer over een nieuwe versie van ChatGPT, GPT-4. Belangrijkste verschil met de veelbesproken voorganger is dat dit model een stuk actueler is. ChatGPT is getraind met gedateerde informatie van het web, suboptimaal bij gebruik in een zoekmachine.

Microsoft geeft met deze zet de aftrap voor een nieuw zoektijdperk. De online zoekmarkt was decennialang vrij overzichtelijk: Google is met afstand de grootste partij en harkt elk jaar direct uit deze zoekactiviteiten meer dan honderd miljard aan advertentie-inkomsten binnen. De belangen zijn dus groot. Microsoft probeert ondertussen met zijn zoekmachine Bing al dertien jaar ook wat van deze lucratieve markt mee te pikken, maar slaagt daar tot nu toe niet in. Bing bezet weliswaar de tweede plek achter Google, maar doet dat met een wereldwijd marktaandeel van een schamele 3 procent.

Logisch dus dat Microsoft wat eenvoudiger dan Google zijn hele zoekmachine overhoop kan gooien: het bedrijf heeft alleen maar te winnen. Met een beetje geluk betaalt de miljardeninvestering in OpenAI (de maker van onder andere ChatGPT) zich in rap tempo terug. De nieuwe Bing is nog niet voor iedereen beschikbaar, maar de voorbeelden die Microsoft laat zien, tonen de nieuwe zoekrealiteit. De internetter wordt op zijn wenken bediend met een paar alinea’s lekker opgeschreven informatie in plaats van een lange lijst linkjes. Dat kan overigens ook verder gaan dan feitelijke informatie. Zo kan Bing een popquiz samenstellen, persoonlijke fitnesstips geven, een huwelijksreis plannen of een gedicht schrijven.

Terug naar de beginopmerking (‘de grootste gebeurtenis’). Die is afkomstig van journalistensite Nieman Lab. Deze legt de vinger op de pijnlijke plek: als zoekmachines geen rij linkjes meer geven, maar kant en klare verhalen, wie klikt er dan nog door naar de oorspronkelijke bronnen?

Google zal er alles aan willen doen om zijn wankele relatie met bijvoorbeeld nieuwsmedia niet te verstoren, maar een scenario waarin Bing marktaandeel verovert is evenmin aantrekkelijk. Het verklaart deels waarom Google de eerste ronde aan Microsoft overlaat. Minstens zo belangrijk is de vraag of al deze nieuwe technologie betrouwbaar genoeg is om aan een zoekmachine te koppelen. Universitair hoofddocent natuurlijke taalverwerking Jelle Zuidema waarschuwde begin december al in de Volkskrant voor een scenario waarin commerciële partijen taalmodellen zoals ChatGPT te vroeg op de markt brengen.

Wie de nieuwe Bing wil proberen, moet zich aanmelden op een wachtlijst. ‘Op de waitlist’, schrijft Microsoft zelf. En dan: ‘De nieuwe Bing nog sneller openen. Ga vooruit in de regel wanneer u de volgende.’ Dat riekt in ieder geval naar haastwerk. Ook AI.