Als Zlatan invalt, keren 58.572 Milan-fans even terug naar de gloriedagen

Het kwakkelende AC Milan strikte vrijdag Zlatan Ibrahimovic. Drie dagen later verscheen hij op het veld om het tij te keren voor de voormalige Europese grootmacht.

Halverwege een verder bloedeloze wedstrijd waarin niets gebeurt, barst er opeens een oorverdovend gebrul uit in Stadio San Siro. Dat komt niet omdat er iets opmerkelijks tussen de lijnen gebeurt, maar omdat een man met een groen hesje, blauwe schoenen en een knotje precies buiten die lijnen begint warm te lopen.

De man kijkt om zich heen, zelfverzekerd, ijzersterk en groot; gigantisch zelfs. Hij grijnst en klapt in zijn handen.

‘Ibra, Ibra, Ibra’, beantwoorden de fans dat applaus.

Het mag een klein wonder heten dat een van de grootste stadions van Europa nagenoeg vol zit op een maandagmiddag in januari, voor een wedstrijd tussen de nummer 12 en 17 van Italië bovendien. Het mag een groot wonder heten dat al die 58.572 toeschouwers bovendien zijn gekomen om een man van 38 te aanschouwen die al twee maanden niet heeft gevoetbald.

Glorietijd

Maar toch is het zo, want de man in kwestie is geen gewone man. Het is Zlatan Ibrahimovic, met om zijn schouders het rood-zwart van AC Milan, alsof het geen druilerige januarimiddag in 2020 is, maar tien jaar geleden, toen de glorietijd hier nog in volle gang was.

Er is sinds het vertrek van Ibrahimovic in 2012 veel veranderd bij de zevenvoudig kampioen van Europa. De club kwam nooit meer in de buurt van Juventus, dat sindsdien alle landstitels won. Ook verkocht president Silvio Berlusconi, onder wie Milan 29 prijzen won in 31 jaar, de club waarna het eerste elftal langzaam maar zeker afgleed naar het huidige dieptepunt: een roemloze twaalfde plaats in de Serie A, ver verwijderd van Europees voetbal en op slechts zeven punten van de degradatiezone.

In twaalf wedstrijden onder coach Stafano Pioli, die begin oktober de ontslagen Marco Giampaolo al verving, haalde de club gemiddeld 1,2 punten per duel. En vlak voor de winterstop was er bovendien dat grandioze pak slaag van het ooit nietige Atalanta Bergamo. 5-0, de grootste clubnederlaag in 21 jaar.

Lichtpuntje

Er was, met andere woorden, behoefte aan een lichtpuntje in Milaan. Alleen, hoe raap je een gevallen reus op? Nou, moet clublegende en technisch directeur Paolo Maldini gedacht hebben. Door de hulp in te schakelen van een andere reus.

‘Na de wedstrijd tegen Atalanta zag ik heel veel gemiste oproepen op mijn telefoon’, zei Ibrahimovic vrijdag tijdens zijn presentatie. Het bleek Maldini die hem vroeg alsjeblieft terug te keren. Zlatan zei ja en tekende in ruil voor 3,5 miljoen euro een contract voor zes maanden.

Dus daar staat hij opeens, klaar om in te vallen. Op het oog is het natuurlijk ridicuul om vrijdag voor veel geld een speler van 38 jaar te halen – een speler die al twee maanden niet heeft gespeeld – in de hoop dat deze zijn club op maandag al uit het slop trekt. Maar in Italië zijn vreemdere dingen gebeurd en de speler in kwestie heeft bovendien een ego dat nog groter is dan zijn mond. Dus toen hij vrijdag zei ‘ik ben hier niet als mascotte, ik hoop direct te spelen’, wist coach Pioli wat hem te doen stond.

Het bord gaat omhoog: 9 eruit, nummer 21 erin en iedereen in Stadio San Siro gilt vanwege het debuut van een superster. Een superster bovendien, die aantoonbaar goed is in debuteren. Bij Ajax duurde het in 2001 weliswaar drie wedstrijden voor hij scoorde, maar zowel bij Juventus, als bij Inter, Barcelona, Manchester United en Paris Saint-Germain was het gelijk raak in de eerste wedstrijd.

Wereldgoal

En bij LA Galaxy natuurlijk, waar Ibrahimovic nota bene tijdens de stadsderby tegen Los Angeles FC, met een achterstand van 1-3 en nog zo’n 20 minuten te spelen, het veld inliep vrijwel direct een wereldgoal maakte: een volley van ruim dertig meter. In de 90ste minuut scoorde hij ook nog de winnende.

Het is een prestatie die hij nu, in Milaan, drie minuten na zijn debuut probeert te herhalen, ware het niet dat Omar Colley van tegenstander Sampdoria de bal van de doellijn kopt. Vijf minuten later is het doelman Audero die Ibrahimovic’ kopbal keert en weer even later is het de tergend slechte rechtsbuiten Jesus Suso die verzuimt een assist op de Zweed te geven. Je kan zeggen van Zlatan wat je wil, maar sinds zijn entree leeft de wedstrijd opeens. Opeens lijkt heel het stadion te zijn vergeten dat hun club al jaren van de ene teleurstelling in de andere tuimelt.

Dankzij Ibrahimovic is het heel eventjes geen druilerige maandagmiddag meer in januari, maar die lentedag in 2011, een paar uur voordat hij Milan naar de laatste scudetto uit de clubgeschiedenis schoot. Alle aanwezige fans lachen en lijken gelukkig. Ze zingen.

‘Zlatan, Zlatan, lalalalala.’

Uitzinnig

Zou dit dan het medicijn zijn waar AC Milan naar opzoek was? Misschien wel want de bijna zestigduizend uitzinnige toeschouwers dansen en zingen. Hoor hun gebrul als Zlatan de bal weer krijgt. Het klinkt naar vroeger, toen alles beter was. Zo klinkt hunkering. Zo klinkt schik.

Ibrahimovic zei het ook zelf na de wedstrijd: ‘het voelde alsof het tien jaar geleden was. Ik wilde scoren en juichen als een God voor de Curva.’

Het probleem is alleen: zodra de scheids affluit, blijkt het helemaal geen tien jaar geleden, maar gewoon een koude januarimiddag in 2020 waarop de wedstrijd tegen laagvlieger Sampdoria eindigt in 0-0.

Opeens is vroeger weer voorbij, blijkt Zlatan Ibrahimovic gewoon weer 38 jaar oud en staat AC Milan weer twaalfde. Net als vorige week, en waarschijnlijk ook net als volgende week.