‘Als we vluchten, nemen we de plek in van mensen die het harder nodig hebben’

Yevheniia Sukhonos (30)

‘Zelf heb ik de bominslagen niet gehoord, maar de afgelopen uren klonken meerdere luchtalarmen in Kyiv. Samen met mijn vriend heb ik een groot deel van de dag doorgebracht in het metrostation, dat ook fungeert als schuilkelder.

‘We waren daar overigens per toeval, we moesten de metro nemen. Die rijdt nog wel, maar sporadisch. De helft van de stad is vertrokken, er zijn te weinig mensen die kunnen werken. We waren op pad voor een nieuwe mobiel voor mijn vriend, die was kapot. Er bleek nog maar één winkel aan de andere kant van de stad open.

‘Aan eten is nog wel te komen, maar steeds moeilijker. Vandaag was het voor het eerst sinds het begin van de oorlog dat ik wat vlees heb gekocht in een winkel. De burgemeester vertelt ons dat de stad een noodvoorraad voedsel van twee tot drie weken heeft als de Russen Kyiv blokkeren. Ik hoop maar dat het niet nodig is.

‘Natuurlijk zijn we bang voor de Russen. Maar mijn vriend en ik willen niet weg. Dit is onze stad. Bovendien, zolang ons leger de Russen tegenhoudt, hebben inwoners uit andere steden zoals Kharkiv en Soemy het veel erger. Als we naar het westen vluchten, nemen we de plek in van mensen die het harder nodig hebben. Zolang het hier nog relatief rustig is, wil ik dat niet.’

Sergio Yankovenko (32)

‘Hier, luister: je hoort nu weer twee, nee drie, inslagen. Ik woon aan de rand van Kyiv, in de buurt van het front. Hostomel, een van de voorsteden waar ons leger tegen de Russen vecht, ligt zo’n tien kilometer hier vandaan. Net als de andere voorstad Irpin is het daar verschrikkelijk, voor zover ik weet zijn die steden bijna helemaal verwoest.

‘In het gebied waar ik woon klinkt vrijwel elke dag het luchtalarm. Ik ga zo nu en dan naar de schuilkelder bij mijn huis. Maar het is lastig om daar te blijven. Het is er koud, net zo koud als buiten. Nu is het onder nul.

‘Nu ik naar buiten kijk, loopt er letterlijk niemand meer op straat. Van de ongeveer honderd families die in mijn flat wonen, zijn er naast mij nog maar een paar over. Verder is iedereen weg. Ik blijf voorlopig. Hier kan ik me nog inzetten voor mijn land. Ik breng zo nu en dan hulpgoederen naar kwetsbaren. Verder help ik met informatievoorziening. Ik ben webdesigner van beroep, dus ik kan sites updaten.

‘Als de Russen hier echt binnenvallen, heb ik een noodplan. Dan kan ik naar mijn ouders, richting het westen van Oekraïne. Maar ik geloof dat het niet nodig is. Onze troepen zijn sterk, ze houden de Russen tegen.’

Polina Dudnyk (20)

‘Dagelijks hoor ik meerdere keren de sirenes van het luchtalarm. Ons luchtverdedigingssysteem staat dichtbij het gebied waar ik woon. Als die raketten onderscheppen, voel ik het huis soms letterlijk trillen.

‘Maar op de straten van Kyiv is het vooralsnog rustig. Het is wel lastig om je door de stad te bewegen, er zijn veel checkpoints waar je langs moet. Het is uiteindelijk goed dat die er zijn, het maakt de stad veiliger. Het verhaal gaat namelijk dat er nog saboteurs in de stad zijn. Die kunnen ook niet weg omdat onze militairen blokkades hebben opgeworpen.

‘Wij hebben nog genoeg eten en water. Voor zover ik weet, zijn daar ook in de rest van Kyiv geen problemen mee. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die oude, kwetsbare en zieke mensen willen helpen.

‘Ondanks de dreiging, ben ik nog niet van plan weg te gaan. Ik geloof dat ons leger bestaat uit echte professionals, die ons en onze hoofdstad in elk mogelijk scenario blijven beschermen. Bovendien: mijn familie, vrienden en mijn werk zijn allemaal hier. Misschien ga ik weg als de gevechten echt te dichtbij komen. Maar nu zijn we nog veilig, ik denk dat het niet nodig is.’