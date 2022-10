‘Als we dankzij deze flyer één gezin kunnen helpen, is deze actie geslaagd’

CDA-wethouder Paul Boogaard geeft een wandelclub uitleg over armoedebestrijding. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Paul Boogaard kent zijn klassiekers. Dus put de CDA-wethouder even uit Mattheüs 25 als hij op een vrijdagmorgen in ‘de huiskamer’ van de Protestantse Gemeente De Open Hof in Oud-Beijerland het woord neemt. ‘We moeten hongerigen voeden, dorstigen te drinken geven en de naakten kleden’, zegt hij terwijl hij een flyer toont aan een groepje dat net een ochtendwandeling heeft gemaakt. Vanachter een kop koffie kijkt het gezelschap ietwat beduusd naar de gepassioneerde wethouder. ‘Moeite met rondkomen? Bekijk waar u allemaal recht op hebt’, staat er op zijn flyer. Boogaard: ‘Als het lukt om één gezin dankzij deze flyer te helpen, is deze actie geslaagd.’

Uit een enquête die de Volkskrant hield onder gemeenten, bleek al dat Hoeksche Waard het uitkeren van de energietoeslag zeer serieus neemt. En Boogaard, die als wethouder verantwoordelijk is voor armoedebeleid, wil dat graag bevestigen. ‘Wij keren die 1.300 euro energietoeslag uit aan alle huishoudens tot die tot 130 procent van het minimumloon verdienen. En daarbij doen we niet moeilijk over de vraag of hun inkomen inclusief of exclusief vakantiegeld is.’

Het was best een kluif voor gemeenten, toen begin dit jaar werd besloten dat zij ervoor moesten zorgen dat burgers de energietoeslag krijgen. Elke gemeente kreeg vanuit Den Haag geld om inwoners met een inkomen tot 120 procent van het minimum een bedrag van 800 euro over te maken. Later kwam daar nog eens 500 euro bij.

Alles op alles zetten

Vooral het feit dat er ook geld beschikbaar is voor huishoudens die normaal niet voor armoederegelingen in aanmerking komen, maakt het voor gemeenten moeilijk iedereen te bereiken. 70 procent van de gemeenten zegt nu dat zij alle inwoners die recht hebben op de toeslag hebben gevonden of nog dit jaar zullen bereiken. Ruim een op tien (12 procent) denkt dat dat niet gaat lukken en nog eens 19 procent weet het niet.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart noemt dat zorgelijk. ‘Want iedereen die recht heeft op die toeslag, heeft hem ook echt nodig.’ Uit recente cijfers van Divosa, het kenniscentrum over Werk en Inkomen, blijkt dat een op de vier mensen die voor de toeslag in aanmerking komt, hem nog niet heeft gehad. ‘Alle lof voor de gemeenten dat ze zo hun best doen, maar ze moeten echt alles op alles zetten om iedereen te bereiken, anders komen mensen echt in de kou te staan.’

Daar is wethouder Boogaard het zeer mee eens. Hoeksche Waard heeft bovenop het budget uit Den Haag zelf nog eens 800 duizend euro uitgetrokken. Daardoor kon de regeling worden uitgebreid tot mensen die moeten rondkomen van een bedrag tot 130 procent van het minimum. Binnen de gemeente zijn dat er zo’n 3.700, is de schatting op basis van statistische gegevens. Iedereen die een uitkering heeft, valt er sowieso onder. Die groep heeft het geld dus overgemaakt gekregen. Maar 2 procent van de huishoudens is nog niet gevonden, schat Boogaard. ‘Je kunt zeggen dat dat veel is, maar we hebben het dus over meer dan vijftig gezinnen.’

Geen schande

Als ‘oud-communicatieman’ – Boogaard was professioneel betrokken bij campagnes – wilde hij een flyer. Hij hoopt dat bedrijven, scholen, sportclubs en kerken die onder de aandacht brengen van mensen in hun netwerk van wie ze vermoeden dat die hulp kunnen gebruiken. Het woord armoede komt op het papiertje niet voor. ‘Taal doet ertoe’, legt Boogaard uit. ‘Arm is een beladen begrip, waar ook schaamte bij komt kijken. Maar moeite met rondkomen is geen schande.’

Dat van die schaamte herkennen ze binnen De Open Hof. Armoede is in de kerk al langer een speerpunt. ‘Niet alleen binnen onze gemeente, maar ook in de rest van de wereld, zegt diaken Sjaan de Geus. Schaamte maakt het voor de diaconie van de kerk vaak wel moeilijk om direct in contact te komen met mensen die hulp nodig hebben. ‘Een tijdje geleden hebben we kunnen bijspringen bij een gezin dat door tegenslagen in geldnood zat’, vertelt Willy Gerlof, eveneens diaken. ‘Het is gek, maar het voelt dan echt goed dat je iets kunt betekenen.’

De steun van de kerk bestaat ook uit het inzamelen van geld en goederen voor organisaties die nauwer in contact staan met mensen met geldzorgen. Daarom is Annemieke Steenbergen ook aanwezig in de huiskamer. De oud-onderwijzer woont in het nabijgelegen Westmaas en noemt zichzelf ‘een beetje Lieve Lita’. Via haar enorme netwerk helpt ze op anonieme basis gezinnen die in de knel zitten. Mensen en organisaties, zoals de Open Hof, doneren aan Steenbergen en zij geeft het weer door aan de gezinnen die het nodig hebben. ‘Op een gegeven moment waren dat er wel negentig.’

Steenbergen heeft de ene na de andere anekdote over wat zich afspeelt achter voordeuren. ‘Aan de buitenkant zie je bijvoorbeeld een goed verzorgde vrouw met mooie kleren. Maar dan blijkt dat ze dat door een nare scheiding zelfs geen geld meer heeft om eten te kopen.’

Sportschoenen in de aanbieding

‘Mensen benaderen mij omdat ze weten dat ik ook tegenslagen heb gehad, en ik praat nogal makkelijk’, zegt Steenbergen. De dames van De Open Hof grinniken instemmend. Steenbergen vertelt alweer: ‘Laatst heb ik bij een moeder in Dordt nog een paar bonnen bezorgd omdat ik wist dat ze voor de kinderen geen sportschoenen kon betalen. Ze ging ze direct kopen, want ze wist precies waar ze in de aanbieding waren.’ Schrijnend, vinden de vrouwen van de diaconie het voorbeeld. ‘Dat je dus precies weet waar je die schoenen wilt kopen, maar er gewoon het geld niet voor hebt.’



Over de energietoeslag is Steenbergen goed te spreken. ‘Vooral het feit dat heel veel mensen hem helemaal niet hoefden aan te vragen, maar gewoon kregen.’ Ook de folder bekijkt ze, net als de vrouwen van De Open Hof, goedkeurend. ‘Vooral goed dat er nu één telefoonnummer is waar je over allemaal verschillende regelingen informatie kunt krijgen.’

‘Ja, dat was op het stadhuis wel even spannend, maar het is gelukt’, zegt Boogaard tevreden. Er bellen, vertelt hij, ook mensen die niet in aanmerking komen voor financiële steun, die kunnen soms wel een budgetcoach of duurzaamheidcoach krijgen. Boogaard: ‘Dat is ook wel weer het mooie van deze tijd, we komen weer nader tot elkaar.’