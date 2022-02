‘Als surfer leef je voor dagen als deze. Het is de kick’

Windsurfer Mike heeft een topdag op het IJsselmeer bij Beach Resort Makkum. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De wind, het weer, het tij, de tijd: nee, deze kans kan hij niet laten schieten. ‘Dit maak je een paar keer in je leven mee’, zegt Erik. De ervaren windsurfer staat net in zijn onderbroek op de parkeerplaats achter het strandhotel in het Friese Makkum om zo in zijn wetsuit te schieten. Niet bepaald strandweer, met de hoosregens die het kop van de pier geselen. Maar het IJsselmeer is voor hem.

De treinen stopten met rijden. Vliegtuigen stonden aan de grond. Scholen bleven dicht of sloten vervroegd. Het vuilnis werd niet langer opgehaald. Gevoetbald werd er zeker niet. Door storm Eunice kleurde de weercode voor de kustprovincies zo rood dat de website van het KNMI er overbelast van raakte. Zelfs het gilde van maaltijdbezorgers, dat tijdens de hoogtij van de pandemie de avondklok weerstond, hield het vrijdag voor gezien.

Het Strandhuys in Makkum is uit voorzorg alleen via de zij-ingang te betreden. Maar de surfers, ze surfen. In de geest van Slauerhoff, wellicht: ‘En hoort den wind die klaagt aan, het relaas / Van varen, haven-, kust- en eindeloos.’

Evenwichtsoefening

Zie Jasper (38) uit Tzummarum voorbij de pier scheren, een front loop maken en landen. Rond half drie straalt hij van gelukzaligheid in de luwte op de parkeerplaats. ‘Heerlijk. Toen het regenfront voorbij schoof, klapte de wind erin.’ De kunst van het surfen? ‘Weten wanneer je het water op moet gaan – en wanneer er weer af.’ Met een kleine plank en 3,6 vierkante meter zeil bleef hij Eunice de baas.

Voor de leken aan de wal, die zich aan hen vergapen, zijn ze waaghalzen. Zelfs de beheerder van de Facebookgroep NL Kitesurfers gaf voor het eerst sinds het bestaan ervan het dwingende advies: ‘Blijf thuis, blijf binnen, het wordt simpelweg te extreem!’

Maar aan Makkum Beach weten de surfers precies wat ze doen. Zeggen ze. Het is de evenwichtsoefening, verklaart Jasper, dealen met de elementen. Het hoofd leeg, maar zeker niet het verstand op nul. ‘Het wordt nu wel heel heftig, stoten tot kracht 10. Als je wazen over het water ziet gaan, is er geen houden meer aan.’ Vaak is hij bij Wijk aan Zee te vinden, op de Noordzee. ‘Maar als het zo hard waait, is er daar niks aan.’ Hij hoorde net bovendien dat surfers daar al tegengehouden worden.

Op het IJsselmeer durft ook Mike het nog aan. Pas 17 jaar is de een knaap uit Makkum. ‘Als surfer leef je voor dagen als deze. Het is de kick. Springen, hard gaan, keihard.’ Onverantwoord? De groep surfvrienden heeft een zelfbenoemde ‘weerman’ in hun midden die waarschuwt als het moet. ‘Maar tot de pier is het ondiep. En we zijn gewoon adrenalinebommen.’ Enkel zijn gewicht (nog geen 70 kilo) kan hem nog weerhouden. ‘Daar red ik het na drie uur niet meer mee, vrees ik.’

Tegenlicht

Tegenover café-restaurant Beaufort giert en zingt en suist en jankt het al angstvallig in de masten. Circa driehonderd boten liggen er in de jachthaven Marina Makkum. Havenmedewerkers maken nogmaals een ronde over de kades, bewapend met extra touwen voor een dubbele, preventieve zekering. ‘Daar zijn we al drie dagen druk mee’, zegt Leo van Meerten. ‘Als het vanavond donker wordt, valt er niks meer tegen te beginnen.’

In het havengebouw staat de telefoon roodgloeiend, veel booteigenaren zijn lichtelijk ongerust. De grootste bedreiging is dat het water uit het IJsselmeer zo hoog de haven ingestuwd wordt dat de lijnen knappen van de spanning. ‘We doen wat we kunnen. Maar tegen de natuur schiet op een bepaald moment de kracht van de mens tekort.’

Op het strand dat inmiddels baadt in het tegenlicht wanen twee meiden zich een zeil, hangend in de westerstorm. Mike wappert de elementen uit zijn armen, zijn spieren ontspannen zich. ‘Was het mooi? Ik ga zo nog een keer.’