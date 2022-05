Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand

Er is veel kapot gegaan door corona, we ontdekken langzaam hoeveel te lang is weggewuifd. Een op de vijf jongeren overwoog tijdens de laatste coronalockdown suïcide, bleek woensdag nog uit nieuw onderzoek in opdracht van het RIVM en de GGD. Het Achtuurjournaal liet met de beste bedoelingen een meisje aan het woord dat al voor corona aan depressies leed. Maar hoe verging het jongeren die nooit eerder wat mankeerden? En hoe is het nu met ze?

Als traditioneel besloten studentenverenigingen eendrachtig alarm slaan over in hun ogen ‘excessief’ gebruik van harddrugs onder alle studenten sinds corona, dan is er wat aan de hand. Zo ver is het nu in Utrecht. En natuurlijk niet alleen hier. Ook in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en elders zien studenten dat harddruggebruik fors is toegenomen.

‘Wij kennen niemand die dit zijn ouders vertelt’, zegt Charlotte Stikkelbroeck in de bestuurskamer van de Utrechtse studentenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U., de grootste vrouwelijke studentenvereniging in Nederland. ‘Ik denk ook dat veel ouders dit echt niet weten’ zegt Valerie Lhoëst.

Praeses Valerie Lhoëst (links) en secretaris Charlotte Stikkelbroeck. Beeld Margriet Oostveen

Valerie is praeses van de vereniging, Charlotte secretaris. Ondersteund door de Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (alles van het Utrechts Studenten Corps tot en met het christelijke S.S.R.-N.U.) organiseerden zij donderdag in de Domkerk het symposium Tijd om het op tafel te leggen. Met ervaringsdeskundigen en de zwaar bewaakte misdaadjournalist John van den Heuvel, die studenten graag uitlegt hoe zij de maatschappij helpen ontwrichten wanneer ze thuis cocaïne laten bezorgen. Ook maakten ze een podcast-serie met de titel ‘Waar trek jij de lijn’.

Experimenteren hoort al een eeuwigheid bij studeren, soms ook een lijntje coke. Wat zouden studenten nu zeggen tegen de oudere generatie, die dan altijd weer over vertrutting begint, want hé, er werden ook al drugs gebruikt in hún tijd?

Valerie, droogjes: ‘Dat was toch vooral blowen.’

Charlotte: ‘Het gaat om ons ook niet om af en toe een pilletje. Wel om het normaliseren van het excessieve gebruik van harddrugs sinds corona.’

Bij verenigingen maken de ouderejaars zich nu zorgen om eerstejaars, die veel meer cocaïne gebruiken dan zij. Op de sociëteit werd natuurlijk al erg veel gedronken. Valerie: ‘Onze eigen ouders, die ook lid waren, verbazen zich er zelfs over hoe dat is toegenomen.’ Maar harddrugs waren op iedere sociëteit altijd streng verboden, op straffe van royement. Vóór corona, zegt Charlotte, gebruikten studenten dus af en toe, dat deed je stiekem elders. Alleen op dagen als Koningsdag en Oud en Nieuw was het ‘algemeen geaccepteerd’ om mdma of cocaïne te gebruiken. En bij een festival hoorde xtc (‘Het bier is daar zo duur: iedereen bestelt water’).

Maar dat waren dus uitzonderingen.

Toen kwamen de lockdowns: geen Koningsdag, geen festivals en alle studentensociëteiten dicht. Opgehokte studenten organiseerden huisfeestjes om niet gek te worden. Zonder controle van de sociëteit, dus kwam de mdma of cocaïne wekelijks op tafel.

Nu zijn de sociëteiten weer open en zijn harddrugs daar nog steeds verboden, maar is thuis een verontrustende gewoonte gegroeid.

Sommige studentenhuizen staan al bekend als ‘drugshuis’: een huis waar het volstrekt normaal is vaak cocaïne te gebruiken. Studenten doen veel moeite op hospiteeravonden een kamer in een studentenhuis te bemachtigen. Krijgen kandidaten dat dan te horen? Charlotte: ‘Dat wordt absoluut niet gezegd.’ En het zijn ook niet die studentenhuizen alleen. Charlotte heeft studerende vriendinnen die nog bij hun ouders buiten Utrecht wonen en de coke ook daar aan huis laten komen. Valerie is opgehouden vriendinnen op hun gebruik aan te spreken: ‘Ik werd te vermoeiend.’ Je gaat ook aan jezelf twijfelen, zeggen ze: zijn wíj nou zo saai? Charlotte: ‘Wij zijn de uitzondering geworden, niet de regel.’

Terwijl we praten hangt aan de gevel van de club de verenigingsvlag halfstok, net als bij het Utrechts Studenten Corps aan het Janskerkhof. Deze week maakte in de stad opnieuw een student een einde aan zijn leven.

Iedereen heeft het over sociale angst sinds de lockdowns. Valerie: ‘Een gesprek waarbij je in elkaars ogen kijkt is ook voor mij moeilijker geworden. Ik moet langer warmdraaien.’

Veel drinken helpt studenten dan. Nu met cocaïne om het drinken langer vol te houden. En daarna blowen. Om te kunnen slapen.