Als sergeant-majoor van het CDA had Piet Bukman (1934-2022) te weinig gratie voor het echt grote werk

Piet Bukman in 2021. Hij was in 1980 de eerste partijvoorzitter van het CDA en aan het einde van zijn politieke carrière ook Kamervoorzitter. Beeld Martijn Beekman

De Delftse tuinderszoon Piet Bukman, geboren in 1934, maakte na zijn studie sociale geografie een fraaie carrière in de christelijke landbouworganisatie. In 1975 werd hij op 41-jarige leeftijd voorzitter van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Tevens was hij bestuurslid van de ARP, waarin hij de eenwording met KVP en CHU tot het CDA van harte steunde. Dit leidde tot het voorzitterschap van het nieuwe CDA.

Een aantrekkelijke stijl had Bukman niet. Hij sprak schel en kortaf en hij kon autoritair zijn, zoals de boeren dat wat meer gewend waren. In het nieuwe CDA snoerde hij dissidenten de mond en beval hij als het ware het applaus. ‘Ik speelde de sergeant-majoor van het CDA, maar het werkte wel’, zei hij later. Hij werd wel ‘de Knoet’ genoemd, en ook wel ‘de Lenin van Voorschoten’, dit laatste omdat hij een soort partijdiscipline eiste die in de CPN als te weinig democratisch was afgeschaft.

Bukman hamerde op eensgezindheid en wist daadwerkelijk te voorkomen dat de nieuwe partij door conflicten tussen bloedgroepen en tussen linker- en rechtervleugel werd verscheurd. Daar hield de kiezer niet van. In feite maakte de voorzitter, samen met fractieleider Bert de Vries, de linkervleugel onmondig.

Bukman bemiddelde tussen partijleider Van Agt en fractieleider Lubbers

In de CDA-top waren steeds spanningen tussen partijleider en premier Van Agt en fractieleider Lubbers. Bukman bemiddelde en voorkwam escalatie. Als zijn grootste wapenfeit geldt de soepele machtswisseling in de partij in oktober 1982. Van Agt gaf er tijdens de kabinetsformatie plotseling de brui aan en hij wees minister Jan de Koning als zijn opvolger aan. Bukman wist dat Van Agt meer omstreden was geworden en verzette zich niet tegen diens vertrek. Hij riep binnen een etmaal een topvergadering bijeen, waarin hij De Koning als eerste het woord gaf. Deze weigerde met grote klem het leiderschap en prees Ruud Lubbers aan, een keus waarbij Van Agt zich wel moest neerleggen.

Na vijf jaar werd het CDA de bonkige en monotone stijl van de voorzitter moe. Bukman werd beloond met het ministerschap voor Ontwikkelingssamenwerking. Na de ietwat chaotische Eegje Schoo bleek dat een nuttige benoeming. Bukmans boerennuchterheid had wel het nadeel dat hij weinig bevlogenheid overbracht. Ook was hij de eerste die op de hulp bezuinigde door mee te betalen aan de opvang van asielzoekers (‘vervuiling van de hulp’). Jan Pronk zou later Schoo en Bukman verwijten dat ze geen nieuwe ideeën ontwikkelden.

De formatie van 1989 bracht een diepe teleurstelling. De twee AR-ministersposten waren al vergeven aan Bert de Vries en Hanja Maij-Weggen (de afgesproken derde vrouw in het kabinet). Piet Bukman degradeerde daarom tot staatssecretaris voor de Buitenlandse Handel, een vernedering. Ruim een jaar later was hij toch weer minister, en wel van Landbouw, omdat Gerrit Braks daar werd weggestuurd wegens het falende visserijbeleid.

Opnieuw bracht Bukman rust in een rommelige organisatie. Maar geliefd werd hij niet bij de katholieke boeren en bij de akkerbouwers. Afspraken die hij met de landbouworganisaties maakte, riepen bij de leden fel verzet op. Het verzuilde model bleek niet meer te werken en Bukman vreesde daarom voor de toekomst van het CDA.

Uitgelekte brief over lagere gastarieven

In de barre maanden voor de enorme verkiezingsnederlaag van 1994 lekte een brief uit van minister Bukman aan collega Andriessen van Economische Zaken. Daarin vroeg Bukman lagere gastarieven voor de tuinders en wel met het oog op hun verkiezingssteun. Een storm van verontwaardiging stak op en Lubbers gispte zijn minister. In de campagne was het Braks, en niet Bukman, die de boeren toesprak.

Bukman was twee jaar lang een weinig opvallend Kamerlid in de oppositie en werd daarna wegens zijn grote bestuurlijke ervaring als Kamervoorzitter aangewezen. Het bleek geen gelukkige greep. De oud-minister was te weinig geïnteresseerd in de meeste debatten en bekte Kamerleden op de verkeerde momenten af. Eenmaal vergiste hij zich in het tellen van de stemmen, waarna hij critici vergeefs de mond probeerde te snoeren. In 1998 stelde hij zich niet herkiesbaar.

Al met al een mooie loopbaan in de subtop, maar Bukman had te weinig gratie en souplesse voor het grote werk. Meer een doener dan een denker. Een van zijn sympathieke trekken was dat hij openhartig en zonder grote schaamte over zijn eigen falen kon praten. Piet Bukman was met al zijn beperkingen een krachtig en waardevol bestuurder.