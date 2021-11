‘Als Oranje verliest, is Van Gaal de slechtste bondscoach ooit’

Louis van Gaal, gisteren tijdens de training, in zijn golfkar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dag Willem, zaterdagavond rond een uur of 8 had Nederland nog twee matchpoints om zich te plaatsen voor het WK, de Wuppies konden van zolder. Inmiddels overheerst bij mij een soort onheilspellende paniek. Hoe ervaar jij dat?

‘Nou ja, het is wel erg veel wat er opeens gebeurt. Het begon vrijdag al, toen het kabinet besloot dat er zonder publiek wordt gespeeld. Daarin zijn we zo’n beetje het enige land ter wereld, ik zie overal hele spannende wedstrijden in volle stadions met ontlading op de tribunes. Wij hebben dinsdagavond een leeg stadion.

‘Dan krijg je zaterdag een wedstrijd in Montenegro die superslecht is. Dat leek niet uit te maken, want je dacht dat je die ging winnen. Aan het eind van de wedstrijd moest ik toch gaan beschouwen, ook voor het wedstrijdverslag. Ik heb nog nooit zoveel van een stuk moeten weggooien.

‘Dan kom je terug in Nederland, ga je maandag naar de training en is er opeens heel veel consternatie. Blijkt een verslaggever van het AD net getweet te hebben dat Van Gaal gevallen was en in een rolstoel zit. De spelers en staf komen altijd met de fiets aan. De foto’s daarvan zijn al honderden keren gemaakt, maar nu gingen alle fotografen en cameramensen bij het pad staan om te kijken hoe Van Gaal aan zou komen. Noorse verslaggevers trokken ons aan de mouw waar Van Gaal bleef.

‘De coach kwam aanrijden in een soort golfkarretje. De situatie is best lachwekkend, omdat spelers op het trainingsveld af en toe naar die kar lopen alsof ze een ijsje gaan halen in plaats van tactische aanwijzingen. Maar voor Van Gaal is het heel sneu dat-ie valt en z’n heup breekt, op 70-jarige leeftijd.’

Hoe is de sfeer in het team?

‘Ja, dat is moeilijk te zeggen, we mochten maar een kwartiertje van de training zien. Maar ik heb het idee dat de sfeer behoorlijk ontspannen is. De spelers hebben er wel vertrouwen in dat het goedkomt. Ze spelen thuis, tegen een mindere tegenstander.

‘Voor dit weekend dacht iedereen al dat het vandaag moest gaan gebeuren, wat dat betreft is er niks aan de hand. Sterker nog: de Noren hebben het dit weekend nog slechter gedaan. Die spelen thuis gelijk tegen Letland, een slechtere tegenstander dan Montenegro.

‘Maar zo wordt er niet gekeken. We hadden het in eigen hand en geven een 2-0 voorsprong weg. Ze moeten het kunnen halen, maar er kan altijd iets raars gebeuren, zoals een keeper die een blunder maakt.’

Daarover gesproken, de volgende klap kwam maandagavond. Eerste doelman Justin Bijlow haakte geblesseerd af, wie zal er onder de lat staan?

‘Ja, ik wantrouw die blessure wel een beetje. Hij heeft matig gekeept, nu is hij geblesseerd. Hij zal vast wel een blessure hebben hoor, maar misschien komt het ze wel goed uit.

‘Ik had meteen het gevoel: Cillessen gaat keepen. Van Gaal heeft eerder gezegd dat Flekken de tweede keeper is. Maar het is een finale, Cillessen is ervaren en kent de verdedigers met wie hij moet spelen beter. Flekken heeft nog nooit een wedstrijd in Oranje gekeept. Dat is voor een doelman toch anders dan voor een rechtsbuiten. Dus ik denk toch Cillessen, maar ik zou daar niet al mijn geld op zetten.’

Alles lijkt mis te gaan deze week. Wat voor weerslag heeft dat op het team?

‘Ik denk dat ze heel gemotiveerd zullen zijn. Zo’n blessure van Van Gaal kan ook positief uitpakken. De spelers hadden wat twijfels toen hij kwam, want daar kwam die overheersende man die alles beter weet weer. Maar ik heb wel het idee dat er een goede band is tussen Van Gaal en de spelers. Hij prijst de spelers veel en het is ook een hele leuke groep.

‘Maar als het misgaat, zoals tegen Tsjechië op het EK, is er eigenlijk niemand die het oplost. Die opstaat om een kentering te veroorzaken. Dat zag je tegen Montenegro weer.

‘Depay is meer een individualist, Van Dijk is wel een echte leider. Die zul je vanavond ook goed horen in het lege stadion, met zijn zware stem. Van Dijk is constant aan het coachen. De vraag is: zal het team ook doen wat hij van ze vraagt? Iedereen zal een redelijk niveau moeten halen.’

In 2001 kwam het voor Van Gaal, in zijn eerste periode als bondscoach, ook aan op de laatste wedstrijd om zich te kwalificeren voor het WK. Tot ieders verbazing verloren we van Ierland. Welke parallellen zie je met die periode?

‘Dat was wel een andere groep. Die liet hem in de steek, met spelers als Kluivert en Overmars waarmee hij veel successen had beleefd. Die kon hij niet meer raken. In Ierland werden ze op mentaliteit afgetroefd, Overmars kreeg in het begin meteen een vreselijke schop van Roy Keane, toen wist je precies wat er ging gebeuren.

‘Dat Van Gaal het WK niet haalde, was voor hem een zwarte bladzijde in zijn carrière. Nu is hij aan het einde van zijn carrière, als ze vanavond verliezen zou het zijn laatste wedstrijd kunnen zijn. Hij wilde nog een keer het voetbalfeest van een WK meemaken.

‘In 2001 gaf Nederland tegen Portugal in de laatste tien minuten een 2-0 voorsprong weg, net als nu tegen Montenegro. Deze groep is anders, ze zijn gretig en willen voor Van Gaal winnen. Bovendien willen de spelers ook een WK spelen, velen hebben dat nog nooit gedaan.

‘Ik denk ook dat het kan. Er is vanavond nog een hobbeltje en als ze die halen kan het een mooi WK worden. Maar halen ze het niet, dan gaat de carrière van Van Gaal als een nachtkaars uit, ook al boekte hij met de derde plaats in 2014 een geweldige prestatie. Een van de beste Nederlandse coaches is dan de slechtste bondscoach aller tijden, die twee keer het WK miste. ’