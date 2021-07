Als nu maar niet ook nog de dijk breekt: ‘Ik ben niet bang aangelegd. Hoop doet leven’

Zuid-Limburg heeft te maken met enorme stortbuien. Het KNMI heeft zelfs code rood afgekondigd voor het gebied. In Hoensbroek wordt gevreesd dat de waterbuffer die het dorp in droge tijden moet helpen het door het natte weer begeeft. ‘Ik denk dat ik vannacht geen oog dichtdoe.’

‘Ik hoop dat we droge voeten kunnen houden’, zegt Thea van Hoorne (70) woensdagavond voor haar huis in Hoensbroek, pal tegenover Waterbuffer de Dem in Hoensbroek. ‘Want als de dijk het begeeft, komt er een enorme bak water deze kant op’, vult haar man Peter aan. ‘Dan heb je zo een halve meter in de straat, of meer.’

Van Hoorne heeft woensdag zandzakken, verstrekt door de gemeente, tegen de voor-, achter- en garagedeur gelegd. De waterbuffer, bedoeld om water vast te houden voor droge tijden, vormt bij de extreme regenval van de afgelopen dagen opeens een groot gevaar voor de woonwijk. Als de dijk breekt, spoelt er een vloedgolf van 120 duizend kuub water door de straten, waarschuwt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De politie heeft de laag gelegen straten met rood-witte linten afgezet. Agenten houden op straathoeken een oogje in het zeil. Ramptoeristen worden geweerd, bewoners gesommeerd snel naar hun huizen te lopen en binnen te blijven. Autobezitters is gevraagd hun auto in hoger gelegen straten te parkeren. ‘Zoek een veilige plek in huis’, adviseerde de Veiligheids­regio de bewoners. ‘En sluit gas en elektriciteit af. Zo voorkom je brand en kortsluiting.’

Dat heeft Peter van Hoorne nog niet gedaan. ‘Dat doe ik straks wel. Ik ben niet bang aangelegd. Ik wacht het allemaal af. Hoop doet leven’, reageert hij laconiek.

Een gestrande camper wordt weggesleept. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Twee straten verderop heeft Paul ­Jacobi (57) een met plastic omhulde plank in de voordeur geplaatst. Daar tegenaan liggen zandzakken. Hij hoopt met het geïmproviseerde schot het water tegen te houden. ‘Vanmiddag stond de straat hier helemaal blank’, zegt hij. ‘We zijn het laagste punt van Hoensbroek.’

De brandweer heeft het meeste water weggepompt. ‘Maar de putten staan nog steeds vol, de riolering kan er geen water meer bij hebben’, aldus Jacobi.

Het KNMI heeft woensdagavond zelfs code rood voor Zuid-Limburg afgekondigd: er is al veel gevallen, maar er komen weer nieuwe zware buien aan. ‘Ik zie de bui al hangen. Alles wat nu nog valt, kan niet meer weg. Ik denk dat ik vannacht geen oog dichtdoe.’

Een Mechelse garagehouder ziet hoe het water zijn zaak binnenstroomt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zuid-Limburg zucht al twee dagen onder enorme regenval en extreme wateroverlast. Er is een crisisteam gevormd dat moet beslissen over de evacuatie van burgers uit de meest bedreigde gebieden. Enkele campings langs de Geul zijn woensdag al ontruimd. Het leger stuurde aan het eind van de middag 60 tot 70 militairen naar het gebied, plus duizenden zandzakken. Volgens de Veiligheidsregio zouden ze woensdagavond als eerste bij Waterbuffer de Dem worden ingezet. ‘Want daar blijft de situatie kritiek’, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Van Hoorne is er blij mee: ‘Laat de militairen maar lekker zandzakken vullen. Alle hulp is welkom.’