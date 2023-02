Als Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn, moeten veel fossiele technieken binnenkort in de ban

Een maaimachine op diesel. Beeld Fabrizio Villa / Getty Images

Neem auto’s met een verbrandingsmotor. Van de EU mogen nieuwe benzine- en dieselauto’s vanaf 2035 niet meer worden verkocht. Dat is eigenlijk te laat, de uiterste verkoopdatum zou 2030 moeten zijn, stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op basis van een inventarisering door TNO. Gascentrales? Niet meer bouwen na 2030. Hetzelfde geldt voor traditionele installaties voor de productie van ammoniak.

‘Het beleid was tot nu toe vooral gericht op het ontwikkelen van alternatieven voor fossiele technologieën’, zegt Olof van der Gaag van de NVDE. Zoals zonne- en windenergie en warmtepompen. Er zijn de afgelopen jaren minstens vijftien routekaarten getekend voor de opbouw van duurzame energiebronnen, van groene waterstof tot windparken op de Noordzee. ‘Nu hebben we ook omgekeerde routekaarten nodig. Om te stoppen met dingen.’

Zo’n omgekeerde routekaart heeft de NVDE laten opstellen door TNO. Hierbij is eerst gekeken wanneer een fossiel apparaat uiterlijk in de ban moet, om Nederland in 2050 klimaatneutraal te hebben. ‘Omdat een installatie of apparaat vaak tientallen jaren meegaat, moet je ook kijken wanneer je zo’n techniek niet meer moet verkopen’, zegt Van der Gaag.

Dan blijkt dat opmerkelijk veel technologie al in 2030 van de markt moet. ‘Dat heeft me echt de ogen geopend’, zegt de NVDE-voorman. ‘2050 klinkt heerlijk ver weg. Daar kun je mooie bespiegelingen over houden zonder dat je het gevoel krijgt dat er nu keuzes gemaakt moeten worden. Maar we hebben nog maar zeven jaar om de verkoop van veel fossiele technieken te staken.’

‘Sterfdatum’ van de benzinewagen

Een personenauto bijvoorbeeld gaat met gemak vijftien jaar mee. Dit betekent dat je modellen met een verbrandingsmotor in 2035 niet meer moet verkopen, anders stoten ze na 2050 nog CO 2 uit. Precies zoals Brussel wil. Maar in feite moet het al eerder, omdat de e-auto inmiddels redelijk gemeengoed aan het worden is. Door de ‘sterfdatum’ van de benzinewagen naar voren te halen, krijgen lastiger te vergroenen voertuigen als vrachtwagens en landbouwwerktuigen meer tijd.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat deelt deze wens: zij laat onderzoeken of alle nieuwe zakelijke auto’s vanaf 2025 elektrisch kunnen zijn. Bijkomend voordeel: in 2030 komt dan een vloedgolfje tweedehands e-auto’s op de markt voor consumenten.

Uit de analyse van TNO blijkt dat er 24 typen apparaten en installaties zijn die aangepakt moeten worden. Die stoten gezamenlijk 90 procent van de CO 2 uit. Een overzichtelijk aantal, aldus Van der Gaag.

De oproep van de NVDE is vooral gericht aan de politiek. De NVDE richt zich ook op de financiële sector. Want als je blijft investeren in fossiel, is de kans groot dat je straks blijft zitten met een grote kostenpost: onbruikbare apparatuur die nog niet is afgeschreven, waarschuwt Van der Gaag.

Mocht er trouwens nog een staalconcern zijn dat overweegt een traditionele hoogoven te bouwen, dat was in 2010 vanuit klimaatopzicht al een slecht idee.