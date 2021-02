Thuisonderwijs. Beeld Arie Kievit

Anja Hesselberth, leerkracht in groep 4 van OBS De Touwladder in Kaatsheuvel:

‘Mijn zoon studeert geneeskunde. Hij zegt er niet te veel over, om me niet te verontrusten, maar ik maak me zorgen. Kinderen zijn besmettelijker dan we dachten. En dan gooien we nu de scholen open en kijken we wel wat er gebeurt. Zo voelt het voor mij.

‘Er zitten 26 kinderen in mijn klas. Het is groep 4, daar moet je veel bij zitten. Als leerkracht ben ik blij ze straks weer te zien, als vrouw van 55 met een man en kinderen niet. Er is een lockdown, een avondklok en wij gaan gewoon onbeschermd naar ons werk. Ik hou me er maar aan vast dat we op school weinig zieken hebben gehad. En gelukkig hebben we een nieuw ventilatiesysteem. Maar bezorgd ben ik wel.’

Joke Middelbeek, bestuurder Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden in Amsterdam:

‘Dat dit nieuws dagen van tevoren is uitlekt, is geen toeval: we zeggen alvast dat de scholen weer opengaan, dan kijken we wel hoe iedereen reageert. Er is een petitie die al meer dan 20 duizend keer is ondertekend om scholen pas te openen na het vaccineren van leerkrachten. Leraren maken zich zorgen en dat begrijp ik goed.

‘Leraren zijn geen robots, maar mensen die een gezin hebben, die zich zorgen maken over hun eigen gezondheid. Het OMT is verdeeld over het openen van de scholen, ze erkennen dat dit tot meer besmettingen kan leiden. Had die heropening dan over de voorjaarsvakantie heen getild en die tijd gebruikt om na te denken over een duurzame oplossing.

‘De hele klas moet in quarantaine als één kind positief test op corona. Dat gaat heel rommelige situaties opleveren. Kinderen moeten weer online-onderwijs volgen. En ouders moeten vrij nemen om hun kind thuis op te vangen.’

Lobke Vlaming, directeur van belangenorganisatie Ouders & Onderwijs:

‘Ouders zijn vooral opgelucht over de heropening, al spreek ik uiteraard niet voor iedereen. Er zijn er ook die het pertinent oneens zijn met deze versoepeling en hun kinderen voorlopig thuis houden. Officieel geldt de leerplicht ook nu. Maar als je als ouder een goede reden hebt om je kind thuis te houden, zijn scholen vast bereid om mee te denken.’

Voorzitter Daniëlle Woestenberg op de website van vakbond CNV Onderwijs:

‘Het Outbreak Management Team vindt de rol van kinderen bij de overdracht (van het virus, red.) beperkt, maar plaatst ze nu wel in een zwaardere categorie bij het bron- en-contactonderzoek. Het kan niet zo zijn dat als de maatschappelijke kosten van gesloten scholen te groot worden geacht het personeel zonder extra veiligheidsmaatregelen aan besmettelijker varianten wordt blootgesteld.’

Eva Vesseur, directeur basisschool Klein Amsterdam in Amsterdam:

‘Iedereen hier is heel blij dat we eindelijk weer kinderen op school mogen ontvangen. Wij hebben weinig personeel dat tot de risicogroep behoort, dus maken we ons minder zorgen. Het is wel ingewikkeld dat de buitenschoolse opvang niet opengaat. Onze leerkrachten met kinderen moeten daardoor, als ze niet van de noodopvang gebruikmaken, voor het einde van de schooldag weg om hun eigen kinderen op te halen. We hebben nog geen idee hoe we dat gaan regelen.’

Voorzitter Gjalt Jellesma van Boink (voor ouders in de kinderopvang):

‘Een goed besluit, al is het glas nog steeds maar halfvol. De buitenschoolse opvang moet dicht blijven, omdat daar kinderen van verschillende scholen worden opgevangen. Dit is precies wat de noodopvang bij de bso’s nu ook al doet. Waarom is dit dan ineens een probleem?’

Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang:

‘Onlangs was er een coronabesmetting bij de noodopvang van een kinderdagverblijf. Alle kinderen die langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter van dat kind zijn geweest, moeten dan worden opgehaald, ook baby’s. Ik ben benieuwd hoe werkbaar het wordt voor kinderdagverblijven en scholen als die regel ook daar gaat gelden.’

Marco Meima, directeur en gymleraar op basisschool De Bron in Den Bosch:

‘Gooi de scholen weer open, hoor je ouders verzuchten. Terecht. Het thuisonderwijs is pittig voor ze en voor de kinderen ook. Ik vraag me wel af: wat zijn de randvoorwaarden om de scholen weer veilig te kunnen openen? Sneltesten zijn mooi, maar daarmee tackle je het probleem niet. Je wilt juist voorkomen dat er besmettingen ontstaan. Meer besmettingen leidt tot meer uitval van leerkrachten. Als ook de vervangers op raken, zit je straks weer met het probleem dat je geen lessen kunt geven.’