Als kopen niet lukt, bieden ruilbeurzen een uitweg: ‘Sinterklaas is ook leuk met gebruikt speelgoed’

Een klant (links) en medewerker Maaike Vriesema op een speelgoedruilbeurs in Almere. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Kaylee Sanders (27) kijkt glimlachend toe hoe twee vrijwilligers aan een tafel in buurtcentrum De Bazuin in Almere een nog onbeschreven vriendenboek inpakken. ‘Mijn zoontje gaat hier zó blij mee zijn’, zegt ze. ‘Hij vraagt al twee jaar om zo’n boekje.’

Zojuist heeft de alleenstaande moeder, die vijf maanden geleden beviel van haar derde kind, een bezoek gebracht aan het achterafzaaltje van het buurtcentrum, dat tijdelijk is omgedoopt tot het ‘Sinterklaaspakhuis’. Dat ziet er precies uit zoals je het je voorstelt: planken en tafels afgeladen met familiespellen, barbiepoppen, auto’s en puzzels.

Hoewel het er niet altijd aan af te zien is, gaat het hier om tweedehandsspeelgoed. Vorige week konden mensen hun uit de gratie geraakte spullen afleveren, deze week kan daar ander speelgoed voor worden opgehaald. Een ruilbeurs dus, waarvan er dit jaar in de aanloop naar pakjesavond (5 december) tientallen worden georganiseerd, verspreid over het hele land.

Badeendje

De urgentie is groot: met de omhooggeschoten prijzen houden gezinnen onder de streep minder geld over voor cadeaus. Maar dat is niet de enige reden dat er in Almere dit jaar drie Sinterklaaspakhuizen zijn opgezet, zegt Maaike Vriesema van welzijnsorganisatie De Schoor, die achter het initiatief schuilgaat. ‘Ook duurzaamheid speelt een rol. We hopen dat mensen bewuster omgaan met spullen door te consuminderen en te recyclen.’

Dan draait ze zich plots om richting de deur, waar onder muzikale begeleiding van Zachtjes gaan de paardenvoetjes een oudere vrouw binnenwandelt die cadeautjes zoekt voor haar drie kleinkinderen. Met haar uitkering redt ze het dit jaar niet. ‘Hoe oud zijn ze en waar houden ze van?’, vraagt Vriesema. De keuze valt uiteindelijk op een makeupdoos en een set armbanden.

Het is soms best confronterend, zegt Vriesema als de vrouw richting de inpakruimte is vertrokken. ‘Je ziet mensen aankomen met dozen vol speelgoed dat in de weg staat. Anderen hebben bijna niks. Die nemen dan iets kleins mee als een badeendje. Het illustreert de tweedeling in de maatschappij.’

Minder budget

Uit onderzoek van ABN Amro en Q&A Insights & Consultancy bleek onlangs dat 40 procent van de Nederlanders dit jaar tijdens de feestdagen (veel) minder heeft te besteden. Er wordt vooral bezuinigd op kleding, schoenen, speelgoed, games en andere cadeauartikelen. Dat heeft niet alleen te maken met de gestegen prijzen, maar ook met een laag consumentenvertrouwen. ‘Mensen houden door financiële onzekerheid hun hand op de knip, willen sparen en gaan op zoek naar aanbiedingen’, zegt Henk Hofstede, onderzoeker bij ABN Amro. ‘Retailers spelen daarop in door cadeaus tegen een vriendelijk prijsje aan te bieden.’ Van de 1.226 respondenten bleek 14 procent dit jaar zelfs helemaal geen cadeaus te kopen.

Vooral met een feest als Sinterklaas is dat sneu, vindt Chantal van Doorn, initiatiefnemer van Stichting Sinterklaas Kapoentje. Die geeft dit jaar zo’n tweehonderd kinderen uit minder bedeelde gezinnen uit omgeving Amersfoort met behulp van giften een jutezak met cadeaus en lekkers. ‘Op het moment dat je als gezin weinig hebt te besteden, kun je de kinderen nog wel uitleggen: we hebben niet zoveel geld, dus je verjaardag vieren we dit jaar klein. Maar bij een feest als Sinterklaas kan dat niet. Alle kinderen krijgen cadeautjes, dus als ze die dan niet krijgen, gaan ze zich afvragen: ben ik soms niet lief geweest?’

Van Doorn ziet dit jaar veel nieuwe kindernamen op de lijst staan, opvallend vaak ook uit middenklassegezinnen. ‘De ouders zeggen: vorig jaar redden we het nog, maar dit jaar verzuipen we.’

Creatief

In buurtcentrum De Bazuin in Almere pinkt Soraya (47), die vanwege privacyoverwegingen niet met haar echte naam in de krant wil, een traantje weg als haar wordt gevraagd naar de reden van haar bezoek aan het Sinterklaaspakhuis. Ze heeft het financieel zwaar, zegt ze, en kan haar drie kinderen lang niet altijd geven waar ze om vragen. ‘Mijn middelste dochter, van 11, kan soms niet met haar vriendinnen mee naar de McDonalds of het zwembad, want dat is te duur. Verjaardagen slaan we vaak over.’

Toch is ze optimistisch. Zelf is Soraya ook in armoede opgegroeid. Haar moeder stond er alleen voor, met tien kinderen. ‘Ze heeft ons altijd overladen met liefde en aandacht. Dat probeer ik mijn kinderen ook te geven.’

Elske Bakker, ook werkzaam bij welzijnsorganisatie De Schoor, ziet om zich heen dat armoede – los van de schaamte die er soms bij komt kijken – mensen in staat stelt om in creatieve oplossingen te denken en bewuste keuzes te maken, waar de ruilbeurs een voorbeeld van is. ‘En Sinterklaas is met gebruikt speelgoed net zo leuk', zegt ze. ‘Het gaat uiteindelijk om de aandacht die je hebt voor elkaar.’

Dat kan alleenstaande moeder Kaylee Sanders alleen maar beamen. ‘Het maakt niet uit hoe groot een cadeau is, het gaat om het principe. Laatst kocht ik in een kringloopwinkel voor 20 cent een doosje potloden voor m’n zoontje. Hij zei wel tien keer ‘bedankt mama’ en vroeg waarom ik het had gekocht, want hij was toch helemaal niet jarig? Mijn kinderen kunnen met iets heel kleins al heel blij zijn.’