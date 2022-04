Als Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, iets zegt, dan is daar alle reden toe

Oost-Groningen is een ideale regio om problemen te verbergen. Koen Schuiling, de burgemeester van de stad Groningen, vroeg vorige week, niet voor het eerst, aandacht voor de ‘inhumane’ leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. ‘Ons eigen Lampedusa.’

De opvolger van Peter den Oudsten (PvdA) als burgemeester van Groningen zou naar de profielschets het liefst een vrouw moeten zijn. Graag een jonge vrouw. Qua politieke achtergrond lag voor het ‘rode’ Groningen iemand van progressieve signatuur voor de hand.

Op 30 september 2019 trad Koen Schuiling aan als burgemeester van Groningen. Hij was toen 60 jaar. Lid van de VVD en oud-raadslid en oud-wethouder van Groningen. Nadien werd hij burgemeester van Den Helder. Een grijzende man die zelden de aandrang heeft op de voorgrond te treden. Voor de oppervlakkige waarnemer een grijze muis. Dat is hij allerminst.

Vorige week achtte Schuiling het verstandig, of nodig, om wél naar buiten te treden. In een interview met het vakblad Binnenlands Bestuur kaartte hij op indringende wijze het probleem van vluchtelingenopvang aan. Niet de zorg voor al die Oekraïners, maar de ‘beschamende’ en ‘inhumane’ leefomstandigheden voor zij die zich bij het landelijke aanmeldcentrum asielzoekers in het Oost-Groningse Ter Apel dienen te melden.

‘Ons eigen Lampedusa’

Een gemiddeld festivalterrein heeft ‘oneindig betere sanitaire voorzieningen’, vindt Schuiling. Hij is er meermaals geweest, in Ter Apel, en na het laatste bezoek kan hij de slaap maar moeilijk vatten. ‘Een beschaafd land onwaardig’, verzucht Schuiling. Kom hier eens kijken, collega-burgemeesters, vooral zij die geen werk maken van asielzoekersopvang. ‘Dan zie je met eigen ogen ons eigen Lampedusa.’

En?

‘Bij mijn weten is er nog geen burgemeester in de auto gesprongen’, zegt Hans Coenraads, de woordvoerder van Schuiling. Wel is de burgemeester bedolven onder de complimenten. Daar is het me niet om te doen, horen we Schuiling onhoorbaar zeggen. Sinds een jaar roept de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, vaak eenstemmig met burgemeester Jaap Velema (Ter Apel), andere gemeenten op hulp te bieden met een aanmeldcentrum voor asielzoekers.

Altijd blijft het stil. Oost-Groningen is ver weg. De periferie is bij uitstek geschikt om een probleem te ‘verbergen’. Een Groninger als Schuiling weet er alles van. Aardverschuivingen brachten Den Haag ook pas laat in beweging.

Tot al die burgemeesters die vooralsnog niet ‘ons eigen Lampedusa’ zijn gaan bekijken behoort Peter Rehwinkel (PvdA), oud-burgemeester van Groningen, nu waarnemend burgemeester van Dijk en Waard (Noord-Holland). De in staatsrecht afgestudeerde Rehwinkel kent de in bestuursrecht afgestudeerde Schuiling erg goed en vooral lang. Ze waren samen actief in een Groningse studentenvakbond.

Niet naar Ter Apel

Rehwinkel is weliswaar niet naar Ter Apel afgereisd, maar de indrukwekkende oproep van Schuiling over verbetering van de leefomstandigheden van asielzoekers in dat verre Oost-Groningen heeft uiteraard zijn instemming. Schuiling is altijd ‘genadeloos’ duidelijk geweest, zegt hij. Rehwinkel bewondert de ‘onverstoorbaarheid.’

Het is precies dat, de gave om iets kraakhelder aan te kaarten, gedoseerd (qua media) én in gedurfde bewoordingen, die in de omgeving van Koen Schuiling bewondering oproept.

Oud-minister en oud-‘nog veel meer’ Johan Remkes kent hem bijna dertig jaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 zocht de VVD in Groningen tevergeefs naar een andere lijsttrekker (Remkes was én raadslid én Tweede Kamerlid). Koen Schuiling trad voor het eerst tot de gemeenteraad toe. Remkes: ‘Na anderhalf jaar kon ik weg. Koen ontwikkelde zich geweldig. Hij heeft de VVD nog in het college geloodst.’

Over wat Schuiling te berde bracht over Ter Apel en Lampedusa is Remkes zeer te spreken. ‘Uitstekende metafoor.’ Niet dat hij er door werd verrast. ‘Toen ik afscheid nam als commissaris van de koning heeft Koen, toen burgemeester van Den Helder, in het provinciehuis in Haarlem een woordje gesproken.’ Dat is alweer jaren en jaren geleden, Remkes gniffelt alsnog en wederom. ‘Groot redenaar. Met een verfijnde vorm van humor.’

De kracht van het woord wordt ook door oud-staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) als een belangrijke kwaliteit genoemd. Mansveld is directeur van de veiligheidsregio Groningen, Schuiling voorzitter. ‘Hij is enorm duidelijk. Mensen hebben behoefte aan die duidelijkheid van bestuurders’, zegt Mansveld. ‘Hij zegt het mooi en de argumentatie eronder is altijd indrukwekkend.’

Koen Schuiling Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Gemeenten duiken weg

Voor burgemeesters is het ongebruikelijk iets lelijks over andere gemeenten te zeggen. In het interview met Binnenlandse Bestuur over het asielvraagstuk deed Schuiling het toch. Dat Ter Apel als landelijk aanmeldcentrum het niet meer aankan was en is geen publiek geheim, veel gemeenten duiken weg bij de vraag om hulp.

Zoals Alkmaar, zei Schuiling in het interview. Hij kent die stad goed. Sterker: hij weet precies welk pand het Rijk graag voor asielopvang zou willen gebruiken. En waartegen Alkmaar juridisch in verweer is gegaan.

Als Schuiling iets zegt, dan is daar alle reden toe, vindt Tom Rustenbiel, de D66-voorman in de gemeenteraad van Groningen. Deze burgemeester past perfect in de ‘links-liberale’ provinciehoofdstad, vindt hij, en heeft overigens een ‘geweldige visie’ op wat voor de hele regio goed zou zijn. Ja ja, bevestigt Rustenbiel, voor Den Haag ligt Groningen nog altijd heel ver weg. En Oost-Groningen al helemaal, een ideaal gebied voor het bijna onzichtbaar onderbrengen van lastige zaakjes.

Rustenbiel: ‘Wat zo knap is aan de burgemeester, hij kan het grote en het kleine combineren. Hij heeft overal oog voor.’

Niet zo lang geleden werd een collega-raadslid getroffen door een sterfgeval. De voorzitter van de gemeenteraad tevens burgemeester kreeg er oor van. Rustenbiel op zijn beurt heeft weer gehoord hoe Schuiling veel tijd uittrok om het betreffende raadslid te steunen in de moeilijke tijd. Nee, niet even gratuit, voor het oog van de camera van de regionale tv-zender, een bemoedigd klopje op de schouder, maar écht en intensief bijstaan.

Rustenbiel: ‘Hij is van het type mens bij wie ik me afvraag: hoe doet hij dat? Hoe maakt hij voor alles tijd? Bestaat er een privéleven?’