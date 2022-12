Lana del Rey heeft een nieuwe plaat uitgebracht, en omdat ze een superster is, zou je verwachten dat alle billboards in Los Angeles volgeplakt zouden worden met dit nieuws.

Maar nee: er is maar één billboard en dat staat in Tulsa, Oklahoma. Daar woont namelijk Lana’s ex. Als kers op de taart heeft ze de plaat ook nog laten uitkomen op zijn verjaardag. We concluderen hieruit dat er sprake is van moeilijke gevoelens.

Veel fans van Del Rey vinden het een fantastische actie, omdat ze, zonder zich te verontschuldigen, toegeeft aan de kinderachtigheid in zichzelf. Ze doet precies datgene waar je eigenlijk boven zou moeten staan.

Ik vind het niet zo zeer fantastisch als wel slim – dat billboard in Tulsa is een virale hit. Zelf had ik anders nooit geweten dat er een nieuwe plaat was. Sterker nog, ik denk bijna nooit aan Lana del Rey en daar was ik dan waarschijnlijk gewoon mee doorgegaan.