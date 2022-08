Als kat Momo of leguaan Beatrix worden vermist, springen de vrijwilligers van Amivedi in de bres

Amivedi-coördinator in de regio Zuid-Holland Henk de Heer met zijn hond, zijn vogel en op de achtergrond zijn kattenfoto's. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Kat Momo (20) wordt vermist. Op de website van Amivedi, een stichting die zich sinds 1933 inzet voor vermiste en gevonden huisdieren, staat een foto van een Europese korthaar met grijze vacht en witte snoet. ‘Dement en doof, schildklierproblemen dus medicatie afhankelijk!’, heeft de eigenaar er in de omschrijving bijgezet.

Voor deze persoon heeft Henk de Heer (78), coördinator van Amivedi in de regio Zuid-Holland, slecht nieuws. Hij heeft zojuist plaatsgenomen aan de eettafel van zijn levendige woning in Vlaardingen, waar naast zijn vrouw Nel een cavalier, een stokoude kanarie en twee poezen rondstruinen. Terwijl hij vanachter zijn laptop door zijn mail scrolt, valt zijn oog op een vervelende mededeling: Momo is overleden, ‘reden onbekend’.

Aan De Heer de taak om de vermissing in het systeem om te zetten in een overlijdensbericht. Snel checkt hij of goed staat aangekruist dat de eigenaar ‘geen felicitatie wenst te ontvangen’, wat gebruikelijk is als een vermissing is opgelost. ‘Daar gaat het weleens verkeerd’, zegt hij.

Duizenden meldingen

Het is hartje zomer en dat is voor Amivedi de drukste periode van het jaar. In de zinderende weken dat de baasjes op vakantie zijn, wordt de verzorging van Fluffy of Felix dikwijls overgelaten aan een net iets minder oplettende kennis. ‘Of mensen gaan met hun hond wandelen op het strand en die ziet vervolgens wat interessants en gaat erop af’, zegt De Heer. ‘Dan is het zoeken naar een speld in de hooiberg’.

Eigenaren die hun huisdier kwijt zijn, kunnen via Amivedi foto’s en een omschrijving uploaden, die binnen 24 uur op de website en een van de regionale Facebookpagina’s van de stichting worden geplaatst. Daarmee fungeert het als een digitale variant van de welbekende A4'tjes op lantaarnpalen, waarmee vaak ruchtbaarheid wordt gegeven aan vermiste huisdieren.

Mensen die een verloren dier op straat treffen, kunnen dit eveneens bij Amivedi melden: als er een ‘match’ is, zorgen de vrijwilligers ervoor dat de vinder en de eigenaar aan elkaar worden gekoppeld. Zodoende handelt de stichting maar liefst 77.469 meldingen per jaar af. De vrijwilligers komen handen tekort.

Stencilapparaat

Amivedi werd 89 jaar geleden opgericht door een aantal welgestelde Indische dames uit Den Haag die het aantal zwerfdieren in de stad wilden terugbrengen door een asiel op te richten. Om inkomsten te genereren, werd een terrein in Leidschendam aangekocht, waar een begraafplaats voor dieren werd ingericht. Maar toen brak de oorlog uit. Een aantal leden van het op leeftijd zijnde bestuur overleed kort na elkaar. De begraafplaats werd daarna geen nieuw leven ingeblazen en ook het oorspronkelijke idee voor een dierenasiel strandde, omdat er geen toestemming werd verleend om te bouwen. Het nieuw aangetreden bestuur besloot zich voortaan in te zetten voor vermiste en gevonden huisdieren.

Die missie werd in het pre-internettijdperk nog vooral telefonisch uitgevoerd, weet Ans Lelieveld (79), een vrijwilliger die sinds jaar en dag actief is voor Amivedi. ‘De medewerker van een hulppost moest een formulier invullen en elke week opsturen naar de secretaresse, die er lijsten van maakte met een stencilapparaat. Deze lijsten werden via de post naar alle adressen gestuurd.’ Het aanmeldbeleid voor Amivedi was indertijd streng, vervolgt Lelieveld. ‘Wie zich vrijwillig voor de stichting wilde inzetten, kon een huisbezoek verwachten, zodat een eerste indruk werd verkregen.’

Tegenwoordig is het werk met behulp van internet een stuk makkelijker geworden, ‘maar ook drukker’, zegt Lelieveld. Er zijn ongeveer 110 meldpunten in het hele land, waarachter een vrijwilliger zit die vanuit huis alle binnengekomen meldingen afhandelt.

Kampioen weglopen: katten

Henk de Heer is een van hen. Veertig jaar lang werkte hij als technisch onderwijsassistent op een middelbare school in Rotterdam. Via een collega-vrijwilliger bij de dierenambulance, waar hij zich een tijdlang voor inzette, kwam hij bij Amivedi terecht. Hij is al vijftien jaar vrijwel dagelijks voor de stichting in de weer. Als coördinator handelt De Heer onder meer de ‘niet-gebruikelijke’ verzoeken af. ‘Dan krijg ik bijvoorbeeld een vrouw aan de lijn die zegt: mijn ex is ervandoor met de hond. Ik raad in dat geval aan de politie te bellen, want zo’n hond wordt niet echt vermist. Het is bekend waar die is.’

Katten zijn kampioen weglopen, blijkt uit de statistieken van Amivedi. Die namen vorig jaar 40.677 van de in totaal 47.684 vermissingen voor hun rekening. Daarop volgen honden (3.632) en vogels (2.437). Zo nu en dan komt er een wat minder gebruikelijk dier in de database tevoorschijn, zoals een kip (‘flink gevederd’) of een reptiel.

‘Kijk’, wijst vrijwilliger De Heer naar het scherm van zijn laptop, waar een grijs dier wat koeltjes voor zich uit zit te staren. Het blijkt te gaan om leguaan Beatrix, verdwenen op 12 mei in Hengelo. Omschrijving van de eigenaar: ‘het puntje van de staart ontbreekt’. Beatrix komt waarschijnlijk niet meer terug, is de inschatting van De Heer. Dat geldt niet voor de meeste dieren die als vermist worden opgegeven: 71 procent van de gevallen wordt opgelost, meestal omdat een kat na een onbezonnen avontuur zelf weer terugkeert.

Goed nieuws

De Heer heeft zelf een keer meegemaakt dat een van zijn katten verdween en nooit meer terugkeerde. Dat blijft knagen. Hoe pijnlijk ook: soms is het makkelijker om te horen dat een dier dood is. ‘Dat zeg ik dan ook tegen de eigenaar: u hoeft nu niet langer te zoeken, laat het een schrale troost zijn.’

Maar veel liever brengt hij goed nieuws. Hij herinnert zich een vrouw die totaal overstuur opbelde, omdat ze haar kat kwijt was. ‘Ze zat helemaal in de put en had straatvrees, waardoor ze zelf niet naar buiten durfde om te gaan zoeken. Uiteindelijk hebben wij de kat teruggevonden. Ze heeft me daarna nog wel twintig keer gebeld om te bedanken. Daar doen we het voor.’