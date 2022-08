‘Als je vaker langsgaat, begin je asielzoekers in Ter Apel te herkennen: sommigen wachten al twee weken’

Urinoirs en toiletten bij het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Beeld ANP

Dag Jarl, je was gisteren de hele dag in Ter Apel. Wat trof je er aan?

‘Ik ben er de afgelopen weken een aantal keer geweest en dit was wel de drukste dag. Precieze aantallen schatten is moeilijk, maar er wachtten woensdag zeker honderden mensen buiten de hekken. Het was meer dan 30 graden en de zon scheen fel, dus iedereen zocht plukjes schaduw, tussen bomen of achter opgehangen doeken.

‘Het is een ellendige plek. Voor al die mensen staan er acht dixies als toilet. Mensen gebruiken ze niet eens meer, ze zijn te smerig. Vrijwilligers brengen extra voedsel en dekens langs, maar er rijden ook vrachtwagenchauffeurs langs die toeteren en ‘go home’ roepen.

‘Als je vaker langsgaat, begin je mensen te herkennen. Vorige week zag ik iemand met een zilveren armbandje, dat krijg je als je je bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) meldt. Woensdag had diegene ook een geel armbandje om: dat krijg je als je vingerafdrukken zijn afgenomen. Dat was de enige stap die in die zeven dagen was gezet. Sommigen zitten zo wel twee weken te wachten.

‘Een groot verschil ten opzichte van vorige week is dat overal camera’s zijn opgehangen en er veel meer politie rondrijdt. Die fouilleert mensen preventief omdat het gebied afgelopen vrijdag is omgedoopt tot veiligheidsrisicogebied. Asielzoekers zeiden tegen mij dat ze zich veiliger voelen.’

Waar zit de onveiligheid hem in?

‘Je hebt een groep van wat ze veiligelanders noemen, asielzoekers die vooral uit Marokko en Tunesië komen. Het gros van hen maakt geen kans op asiel, dat weten ze zelf ook, dus sommigen zwerven al jaren door Europa. Ze proberen in asielprocessen terecht te komen om in ieder geval eten of een paar maanden onderdak te krijgen. Bij Ter Apel zijn er een stuk of twaalf, dertien die tot deze groep behoren en die voor de meeste problemen zorgen.

‘Vorige week was ik getuige van een steekpartij. Nu er camera’s hangen kan de politie veel eerder in actie komen. Ik sprak asielzoekers die zeiden dat er nog steeds vechtpartijen uitbreken waarbij deze veiligelanders de aanstichters zijn, maar wel minder.’

Hoe zitten de asielzoekers die buiten wachten erbij?

‘Veelal gelaten. Het is moeilijk wachten als je niet weet waarop. Zie het zo: stel, je hebt een treinrit van acht uur. Dan stel je je daarop in, dan is het oké. Maar als je een treinrit van één uur hebt en er komt telkens een kwartier bij zonder dat duidelijk is wat er aan de hand is, dan word je gek als het acht uur is. Zoiets ervaren deze mensen, maar dan veel extremer: het gaat niet om een reis naar een toeristisch oord, maar om hun toekomst. En niet om acht uur, maar om vijftien dagen.

‘Het is ook niet zo dat als je als nummer 238 arriveert, je ook als 238ste aan de beurt bent voor de volgende stap, zoals het afnemen van vingerafdrukken, binnen mogen slapen en de start van de daadwerkelijke asielprocedure. Ik heb niet echt een systeem kunnen ontwaren. Soms mogen mensen die vijf dagen wachten naar binnen terwijl anderen er al twee weken zijn. Daarom blijven asielzoekers ook bij de hekken en willen ze niet altijd naar noodopvanglocaties, als die mogelijkheid er al is.’

Kampeerspullen worden afgepakt. Hoe reageren de asielzoekers daarop?

‘Vorige week zag ik tweehonderd tentjes, die waren gedoneerd door een Groninger. De meeste werden diezelfde avond ingenomen door de politie. Daarbij was iemand aanwezig die Arabisch sprak en uitleg gaf aan de asielzoekers. Vandaag zijn na een noodverordening die kampeerspullen verbiedt ook de laatste paar tentjes weggehaald.

‘Dat terwijl het overdag hartstikke warm is en het ’s nachts koud kan zijn, je wordt wakker met dauw op je lichaam. Maar de politie zegt: er is brandgevaar, we zijn bang dat haringen als steekwapen worden gebruikt en we kunnen geen overzicht houden als mensen in kleine tentjes zitten.

‘Asielzoekers laten het vrij gelaten gebeuren. Daarbij speelt mee dat er veel Syriërs staan, die weten dat ze grote kans maken op asiel omdat ze uit een onveilig land komen. Zij denken: als we nu hommeles krijgen met de politie omdat we onze tent niet willen afgeven, helpt ons dat niet vooruit.’

Hoe komt de dood van de drie maanden oude baby aan, in een sporthal op het terrein van het aanmeldcentrum?

‘Veel mensen hadden het wel gehoord en vonden het natuurlijk heel erg. Maar niemand weet waaraan die baby precies gestorven is en of dat met de opvangomstandigheden te maken had. De mensen die ik sprak kunnen niet binnen komen, dus zij weten ook niet wat zich daar afspeelt.’

Heb je nog medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gezien?

‘Vorige week stonden zij nog aan de andere kant van de hekken. Drie weken daarvoor kwamen ze vaak het veld op om een praatje te maken of te inventariseren hoe lang mensen al buiten wachtten. Vandaag heb ik niemand gezien. Dat kan aan mijn waarnemingen liggen, maar ik sprak ook mensen die zeiden: ik heb al drie dagen niemand van het COA gezien.

‘Veel asielzoekers zien het COA een beetje als vijand. Maar ik snap heel goed hoe zwaar deze situatie voor de medewerkers van het COA is. Ze maken lange, zware dagen. Fysiek zwaar, omdat er bijvoorbeeld met dranghekken moet worden gesleept, maar ook mentaal zwaar. Dit zijn vaak mensen die migranten willen helpen en die nu continu nee moeten verkopen. Deze situatie is niet door hen gecreëerd, maar door de boven hen gestelden. En dan overlijdt er ook nog een kind onder hun hoede. Ik kan me niet eens voorstellen hoe dat ze aan moet grijpen.’

Artsen zonder Grenzen komt in actie in Ter Apel: ‘Voor het eerst in Nederland’

Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort in Ter Apel. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp biedt in Nederland. Judith Sargentini, directeur voor AzG Nederland, zegt dat medewerkers van de organisatie een bezoek hebben gebracht aan het aanmeldcentrum en constateerden dat medische hulp dringend nodig is.

‘Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar, maar het is voor eerst dat we in Nederland noodhulp gaan bieden en dat doen we omdat de Nederlandse overheid het zo laat afweten’, zegt Sargentini. ‘De omstandigheden waarin de mensen bij Ter Apel zich bevinden is mensonwaardig.’

Het AzG-team sprak mensen die zich al een week niet hebben kunnen wassen, waardoor er al veel mensen met huidziekten zijn geconstateerd. Honderden mensen slapen dagelijks in de buitenlucht. Onder hen zijn zwangere vrouwen, kinderen en mensen met chronische ziekten, aldus de organisatie. AzG waarschuwt dat sommige chronisch zieken door hun medicatievoorraad heen zijn en nu geen nieuwe medicijnen ontvangen. ‘Als deze situatie zo doorgaat, kan dit leiden tot ernstige medische noodgevallen.’

Sargentini laat weten dat het besluit om noodhulp te gaan bieden bij het aanmeldcentrum is genomen na goed overleg met partijen als het Rode Kruis en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). AzG zal bij het aanmeldcentrum actief zijn met een team van vier tot zes mensen. Dit team bestaat uit artsen en verpleegkundigen en werkt vijf dagen per week, in eerste instantie voor vijf tot zes weken.